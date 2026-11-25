El diputado provincial Fabián Palo Oliver (FAS) presentó un proyecto de ley para regular el uso de los recursos públicos destinados a la comunicación digital del Estado provincial. Entre sus principales disposiciones, la iniciativa propone prohibir el financiamiento de bots, trolls, cuentas falsas y redes coordinadas destinadas a manipular artificialmente la conversación pública.

El proyecto también contempla la prohibición de utilizar fondos públicos para financiar campañas de hostigamiento, intimidación o descalificación contra periodistas, opositores políticos y ciudadanos por sus opiniones. Además, establece mecanismos de transparencia y control sobre las contrataciones de agencias, consultoras y proveedores de servicios de comunicación digital.

“El dinero público no puede usarse para manipular opiniones ni perseguir voces críticas”, sostuvo Palo Oliver al dar a conocer la iniciativa.

Según explicó el legislador, la propuesta no busca restringir la comunicación institucional legítima, sino establecer condiciones para que su desarrollo sea profesional, responsable y esté sujeto al control ciudadano.

Prohibición de bots, trolls y campañas de hostigamiento

El proyecto establece la prohibición de contratar, financiar o utilizar, con recursos públicos, estructuras digitales diseñadas para manipular artificialmente la conversación pública. La medida comprende la utilización de cuentas falsas, redes coordinadas, sistemas automatizados que generan interacciones, compra de seguidores, creación artificial de tendencias y mecanismos que simulan una participación ciudadana inexistente.

Asimismo, propone impedir que los recursos del Estado sean utilizados para financiar campañas de insultos, hostigamiento o intimidación contra personas por sus opiniones.

Otro de los aspectos centrales de la iniciativa es la exigencia de que las agencias, consultoras y proveedores que contraten con el Estado provincial presenten declaraciones juradas que identifiquen a sus socios, accionistas, administradores y beneficiarios finales. También deberán informar si mantienen vínculos societarios, comerciales o económicos con funcionarios y autoridades del Poder Ejecutivo provincial.

En materia de incompatibilidades, el proyecto establece que una misma consultora no podrá administrar simultáneamente estructuras de comunicación política o partidaria y cuentas institucionales del Estado cuando exista un conflicto de intereses.

Un registro público para conocer el destino de los fondos

La propuesta contempla la creación de un Registro Provincial de Contrataciones de Comunicación Pública Digital, de acceso público y gratuito. Los contratos deberán detallar los servicios contratados, los montos, los proveedores, las plataformas utilizadas, la segmentación de las audiencias, las campañas realizadas y los resultados obtenidos. “La ciudadanía tiene derecho a saber quién cobra, cuánto cobra y qué hace con el dinero público”, afirmó Palo Oliver.

El proyecto incorpora, además, un componente de formación y oportunidades laborales para estudiantes de carreras vinculadas con la comunicación y la tecnología. La iniciativa prevé que entre el 10% y el 20% de las tareas o unidades de prestación compatibles con la formación puedan desarrollarse mediante pasantías educativas remuneradas.

Estas prácticas estarán destinadas a estudiantes de Comunicación, Periodismo, Publicidad, Diseño Gráfico, Audiovisual, Informática, Programación, Marketing y disciplinas afines. Los convenios deberán celebrarse con universidades e institutos reconocidos y garantizar tanto la supervisión profesional como una contraprestación económica.

“Santa Fe tiene talento en sus universidades e institutos; el Estado debe generar oportunidades para que los jóvenes demuestren lo que saben hacer”, concluyó el diputado.