La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó los requisitos para que los empleadores puedan acceder a la alícuota diferencial del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). La medida quedó oficializada este miércoles mediante la Resolución General 5928/2026, publicada en el Boletín Oficial, e incorpora precisiones sobre la situación de las cooperativas y otras entidades.

La modificación establece que las empresas que busquen ser consideradas micro, pequeñas o medianas deberán contar con el Certificado MiPyME vigente durante el período fiscal correspondiente y estar registradas como tales en el Sistema Registral de ARCA, dentro de los tramos 1 o 2.

Uno de los cambios centrales es que se contempla expresamente a las cooperativas y cooperativas efectoras, que están habilitadas para tramitar el Certificado MiPyME. La adecuación respondió a un pedido de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, que solicitó incorporar esa situación en la normativa del organismo recaudador.

La resolución también establece las condiciones para que las entidades sin fines de lucro puedan recibir el mismo tratamiento. Entre las formas jurídicas contempladas figuran asociaciones, fundaciones, consorcios de propietarios, mutuales, cooperadoras, iglesias y entidades religiosas, entre otras.

Para obtener esa calificación, las organizaciones deberán estar inscriptas ante ARCA bajo alguna de las categorías previstas y tramitar su reconocimiento ante la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que comunicará el resultado al organismo recaudador.

Además, la normativa asigna códigos específicos en el Sistema Registral para identificar a las empresas según su tamaño y a las entidades sin fines de lucro de acuerdo con la categoría que les corresponda. En caso de que el trámite de una organización sea rechazado, quedará registrada con el código 646.

La caracterización tendrá vigencia desde su otorgamiento hasta el último día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal del empleador. Una vez vencido ese plazo, deberá renovarse la calificación correspondiente.

Cómo funciona el Fondo de Asistencia Laboral

El FAL fue creado por la Ley de Modernización Laboral 27.802 con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las obligaciones e indemnizaciones que deben afrontar los empleadores del sector privado cuando se extingue una relación laboral. El régimen comprende a los trabajadores registrados con una antigüedad mínima de 12 meses al momento de finalizar el vínculo.

El financiamiento se realiza mediante una contribución mensual obligatoria calculada sobre la masa salarial que sirve de base para las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

La alícuota establecida es del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para las entidades sin fines de lucro que cumplan con las condiciones previstas por la normativa.