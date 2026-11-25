La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) dio marcha atrás con el homenaje a Mario Roberto Santucho, exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que estaba previsto para el próximo 10 de diciembre. La decisión se tomó este martes durante una reunión extraordinaria del Consejo Directivo, luego de la fuerte polémica que generó la iniciativa dentro y fuera de la comunidad universitaria.

El reconocimiento contemplaba la instalación de un cuadro-escultura con el rostro de Santucho en el patio interno "Indio Solari" de la sede de la facultad, ubicada en el barrio porteño de Constitución. La propuesta había sido impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología, y presentada ante el Consejo Directivo por la agrupación estudiantil La Mella, vinculada a Patria Grande.

En reemplazo del homenaje, las autoridades resolvieron organizar una jornada académica de reflexión y debate sobre el contexto social, económico y político de las décadas de 1960 y 1970. La actividad contará con especialistas de distintas disciplinas y perspectivas teóricas, políticas e ideológicas.

La nueva resolución dejó sin efecto la decisión que había sido aprobada el 27 de octubre. Entre sus fundamentos, el Consejo Directivo señaló que la propuesta original había sido tratada sobre tablas y que no había contado con un debate suficiente dentro del cuerpo, por lo que consideró necesario revisar lo resuelto. Según trascendió, la votación para cancelar el homenaje fue de 15 votos a favor y uno en contra.

El documento también reafirmó el compromiso de la facultad con los valores democráticos y las políticas de memoria, verdad y justicia. En ese sentido, aclaró que analizar la trayectoria histórica de una figura o una organización política no implica adherir institucionalmente a sus ideas, objetivos o prácticas. También marcó la diferencia entre un homenaje institucional y un espacio académico destinado a estudiar y debatir esos procesos históricos.

La iniciativa había generado cuestionamientos de distintos sectores, entre ellos autoridades del Rectorado de la UBA y funcionarios del Gobierno nacional. Uno de los principales puntos de controversia fue la fecha elegida para el acto: el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y aniversario de la recuperación de la democracia en Argentina. Los críticos consideraron contradictorio realizar un reconocimiento a Santucho, quien encabezó una organización que recurrió a la lucha armada durante gobiernos constitucionales.

La controversia también llegó al ámbito judicial, con presentaciones que solicitaron investigar la aprobación y organización del homenaje. Finalmente, la Facultad de Ciencias Sociales resolvió cancelar el reconocimiento y reemplazarlo por una actividad de carácter académico.