A cinco días de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre, el Gobierno de coalición de España aprobó un amplio paquete de medidas sociales, laborales y económicas. La decisión, adoptada en el último Consejo de Ministros antes de los comicios, generó cuestionamientos del opositor Partido Popular (PP), que acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de utilizar iniciativas de gobierno con fines electoralistas.

Entre los principales anuncios se encuentra la ampliación a 20 semanas del permiso por nacimiento y cuidado de hijos, además de la extensión a diez días del permiso por fallecimiento de un cónyuge, un hijo o los progenitores. El paquete también contempla cambios en el sistema educativo, con una reducción de las ratios y los cupos en las aulas, especialmente en el nivel infantil.

En materia económica, el Ejecutivo aprobó una rebaja del impuesto a la renta para unos 2,6 millones de trabajadores autónomos y la prórroga hasta 2027 del gravamen aplicado a las entidades bancarias. Según las previsiones oficiales, esta última medida permitiría recaudar alrededor de 1.400 millones de euros, que se destinarían a políticas de vivienda.

La mayoría de las iniciativas deberá ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso, una vez celebradas las elecciones. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, defendió las decisiones y sostuvo que forman parte de la hoja de ruta del Ejecutivo, mientras que el presidente Sánchez las reivindicó durante un acto de campaña en Huesca. Allí también llamó a concentrar el voto en el PSOE en las circunscripciones pequeñas para frenar a las fuerzas de derecha y ultraderecha.

Desde el PP, el secretario general del partido, Miguel Tellado, cuestionó el momento elegido para los anuncios. Afirmó que el Gobierno no había tomado medidas en favor de los trabajadores durante sus años de gestión y calificó el paquete como parte de una "campaña desesperada" ante la cercanía de las elecciones.

La disputa electoral también quedó marcada por las declaraciones de Sánchez sobre la posibilidad de que el PP y Vox no acepten el resultado de las urnas si no logran reunir una mayoría absoluta que les permita gobernar. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, rechazó esos planteos y cuestionó al presidente por sus referencias a la limpieza del proceso electoral.

Feijóo, además, expresó preocupación por la utilización de urnas diferenciadas en consulados españoles, entre ellos los de Buenos Aires y Ciudad de México. Allí se reciben votos de ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad mediante la llamada ley de nietos, pero cuyo derecho al sufragio permanece suspendido cautelarmente por una decisión del Tribunal Supremo.

Ante esos cuestionamientos, el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que los consulados cumplen las disposiciones judiciales y que mantienen los votos de esos ciudadanos debidamente identificados y separados de los correspondientes a los electores habilitados.