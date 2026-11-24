Colón continúa con los trabajos de preparación para la revancha frente a Deportivo Morón, que se disputará este viernes desde las 21 en el estadio Nuevo Francisco Urbano. En la práctica de fútbol de este martes, Iván Delfino ensayó una variante que podría modificar el planteo ofensivo del equipo: el ingreso de Leandro Garate para conformar una dupla de ataque junto a Alan Bonansea.

El entrenamiento se llevó a cabo en el predio 4 de Junio, donde el entrenador probó un esquema 4-4-2, con cambios tanto en la formación como en el dibujo táctico. Garate ocupó el lugar de Darío Sarmiento y se sumó a Bonansea en la delantera, en una apuesta por jugar con dos centrodelanteros desde el inicio.

El equipo que ensayó Delfino formó con Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Agustín Toledo e Ignacio Lago; Leandro Garate y Alan Bonansea.

El plantel rojinegro seguirá trabajando durante la semana en el predio ubicado a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario. Allí continuará la preparación para un partido decisivo en la serie: Colón necesita ganar en Buenos Aires para avanzar, mientras que un empate le dará la clasificación a Deportivo Morón por la ventaja deportiva.