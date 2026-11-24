El diputado provincial Miguel Rabbia cuestionó los sucesivos aumentos en los coseguros del IAPOS y advirtió que los incrementos superan ampliamente la evolución de la inflación y los salarios. El legislador reclamó al Gobierno provincial que revea sus políticas en la obra social, tras la última actualización del 10%, vigente desde el pasado 15 de noviembre.

Según los datos presentados por Rabbia, desde que asumió el gobernador Maximiliano Pullaro, las órdenes de consulta aumentaron un 1.200%, los bonos asistenciales un 1.500% y los bonos de internación un 3.000%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período fue del 300%. El diputado también advirtió que estos incrementos se produjeron en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados.

Los aumentos frente a la caída del poder adquisitivo

Con la última actualización, la orden de consulta pasó a costar $4.400, el bono asistencial $1.100 y el bono de internación $44.000. “Cada mes se le descuenta más a quien trabaja y a quien se jubiló después de toda una vida de esfuerzo. ¿A cambio de qué? De una obra social que da cada vez menos: turnos que no llegan, prestaciones que se achican, costos que se acumulan”, sostuvo Rabbia.

En ese sentido, el legislador afirmó que “cuando no se puede acceder a la salud, deja de ser un derecho y se vuelve un privilegio”. De acuerdo con las cifras difundidas por el diputado, las jubilaciones perdieron un 24,5% de su poder adquisitivo, los salarios del sector privado un 9% y los de los trabajadores estatales un 22%.

“Aportás cada vez más y te cuidan menos. Mientras los sueldos y las jubilaciones pierden poder adquisitivo, el IAPOS aumenta aportes y coseguros muy por encima de la inflación”, manifestó.

Cuestionamientos al manejo de los fondos

El reclamo se suma a otros planteos realizados por Rabbia en relación con el funcionamiento de la obra social provincial. En mayo de 2025, el legislador había cuestionado los aumentos en los aportes del Servicio Complementario, que alcanzaron hasta un 30% para grupos familiares y hasta un 150% para organismos adheridos.

En septiembre de este año, además, presentó un pedido de informes por el Decreto 1878/2026, que habilita la transferencia de hasta $57.000 millones del Servicio Complementario del IAPOS a recursos de libre disponibilidad de la administración central.

Según señaló el diputado, la devolución de esos fondos queda sujeta a la disponibilidad financiera futura, sin plazos, cronogramas ni garantías. En aquella oportunidad, solicitó suspender el descuento correspondiente y reintegrar los excedentes a los afiliados.

“La plata del IAPOS sale del esfuerzo y del sueldo de los trabajadores para garantizar su derecho a la salud. ¿Con qué autoridad le piden un esfuerzo más a los afiliados cuando el Estado le echa la mano a los fondos de la salud?”, planteó entonces.

Propuestas para mejorar el funcionamiento de la obra social

Entre las iniciativas impulsadas por Rabbia se encuentra la creación de un Consejo Consultivo con participación de los afiliados, que cuenta con media sanción del Senado provincial.

El legislador también promueve la implementación de una línea 0800 de atención directa para reclamos, la asignación de un número de prestador institucional para pequeñas localidades del interior y el establecimiento de una exigencia legal que garantice la cobertura efectiva de las prestaciones básicas en toda la provincia.