Un atentado con un auto bomba frente a la sede de la Gobernación del departamento del Meta sacudió el centro de Villavicencio, en Colombia, durante la noche del lunes. La explosión dejó al menos 23 personas heridas, entre ellas una niña de nueve años, y provocó importantes daños materiales en edificios, comercios y vehículos de la zona. Hasta el momento, las autoridades no reportaron víctimas fatales.

La detonación se produjo alrededor de las 21.30, hora local, en inmediaciones de la Plaza Los Libertadores, donde se encuentra la sede del gobierno departamental. La onda expansiva alcanzó un radio aproximado de 500 metros y destruyó dos establecimientos comerciales, además de causar daños en las fachadas, ventanas y estructuras de distintos edificios cercanos.

La magnitud de la explosión quedó reflejada en las imágenes difundidas durante las horas posteriores al ataque: ventanales destrozados, techos levantados, locales reducidos a escombros y vehículos afectados por la detonación. La propia Gobernación del Meta sufrió importantes daños, al igual que otras construcciones del sector.

El primer balance de las autoridades locales daba cuenta de 12 personas heridas, en su mayoría trabajadores de seguridad que se encontraban en el edificio. Sin embargo, la cifra aumentó durante la madrugada y llegó a 23 lesionados, según informó la Secretaría de Salud departamental. Los afectados fueron trasladados a distintos centros asistenciales de Villavicencio y presentan heridas de diversa consideración, algunas de ellas por esquirlas y por el impacto de la onda expansiva.

Tras la explosión, policías, militares, bomberos y equipos de socorro desplegaron un amplio operativo en el centro de la ciudad. El sector fue acordonado para facilitar la asistencia a las víctimas y las inspecciones entre los escombros. También intervinieron especialistas en explosivos y organismos de inteligencia para determinar las características del artefacto y avanzar en la identificación de los responsables.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, condenó el ataque a través de sus redes sociales y señaló que esperaba los informes oficiales sobre lo ocurrido. "Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Dios quiera que no haya víctimas mortales", escribió poco después de la detonación.

En otro pronunciamiento, el mandatario atribuyó el hecho al "narcoterrorismo" y sostuvo que los grupos criminales buscan intimidar a su administración frente al avance de las operaciones de las fuerzas de seguridad. "En este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo", afirmó. Además, prometió perseguir a los responsables y aseguró que el Estado responderá con toda la capacidad de la Fuerza Pública.

El ataque en Villavicencio se produjo en un contexto de preocupación por la actividad de grupos armados en distintas regiones del país. Fue, además, el segundo atentado contra una capital departamental en menos de 24 horas: durante la madrugada del lunes también se registró un ataque con drones en Cúcuta, ciudad ubicada en la frontera con Venezuela.

Por el momento, no hay una atribución oficial de responsabilidad por la explosión frente a la Gobernación del Meta. Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer quiénes organizaron y ejecutaron el atentado.