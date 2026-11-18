Por Santotomealdía



Sauce Viejo reducirá de seis a cinco la cantidad de concejales a partir de las elecciones legislativas de 2027, luego de que el Concejo Municipal aprobara este miércoles un proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo. La decisión se enmarca en la adecuación a la nueva Ley Orgánica de Municipios de Santa Fe, que establece la integración de los cuerpos legislativos según la población de cada ciudad.

Tras la votación, la presidenta del Concejo, Valeria Echeverri, cuestionó que el gobierno municipal utilizara la austeridad como fundamento para impulsar la reducción. Si bien manifestó que respeta la nueva legislación y la decisión adoptada, sostuvo que ese argumento no refleja las condiciones en las que actualmente funciona el cuerpo legislativo.

La iniciativa fue remitida por el Ejecutivo municipal con el objetivo de adecuar la composición del Concejo a la Ley Provincial N.º 14.436. Para posibilitar su aplicación en las elecciones de 2027, el gobierno local había solicitado su tratamiento en sesiones extraordinarias, teniendo en cuenta el plazo establecido por la Provincia hasta el 30 de noviembre.

Según la información difundida sobre el proyecto, el Ejecutivo fundamentó la propuesta en criterios de eficiencia, transparencia y austeridad fiscal. También hizo referencia a un petitorio firmado por más de 200 vecinos, presentado ante el gobierno municipal y posteriormente girado al Concejo.

En una publicación realizada después de la sesión, Echeverri expresó: “Una cosa es adecuarnos a lo que establece la ley, y otra muy distinta es justificar esa decisión con un argumento que no refleja cómo funciona nuestro Concejo”. En ese sentido, afirmó que el Legislativo local ya funciona con importantes restricciones económicas.

La presidenta del cuerpo señaló que uno de los seis concejales no percibe su sueldo del Municipio, porque cobra por su trabajo anterior. Además, denunció demoras en el pago de las remuneraciones de los restantes integrantes: “Todavía no terminamos de cobrar septiembre y seguimos esperando el aguinaldo de junio”.

Finalmente, Echeverri insistió en diferenciar el cumplimiento de la normativa provincial de los argumentos utilizados para justificar la reducción. “La austeridad no es solamente tener menos concejales. También es administrar responsablemente los recursos, cumplir con las obligaciones y respetar el trabajo de quienes representan a los vecinos”, sostuvo.