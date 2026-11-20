El riesgo país argentino superó este viernes los 1.000 puntos y alcanzó las 1.038 unidades, en una jornada marcada por fuertes caídas de los bonos de la deuda pública y las acciones nacionales. En paralelo, el dólar oficial llegó a $1.590 para la venta en el Banco Nación, en un contexto de incertidumbre en los mercados financieros internacionales.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, los bonos soberanos registraban retrocesos superiores al 3%, mientras que el índice Merval inició la rueda con una baja de más del 2%. La tendencia negativa también se reflejó en los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, que ya mostraban pérdidas antes de la apertura del mercado.

La caída de los activos argentinos se produce en medio de un escenario internacional adverso, aunque los especialistas consultados por la agencia ofrecieron distintas interpretaciones sobre los factores que explican el comportamiento de los inversores.

Para Santiago Casas, economista jefe de Ecoanalytics, las expectativas políticas de cara a 2027 influyen en la cotización de los títulos de deuda argentinos. "El desplome de los bonos se explica porque el mercado le está poniendo precio, por anticipado, al riesgo político de 2027", sostuvo. Según su análisis, los inversores evalúan la capacidad y la voluntad de pago de los próximos gobiernos antes de decidir sus inversiones.

Por su parte, el analista financiero Javier Timerman puso el acento en el contexto internacional. "Estamos ante un shock externo de mercados globales muy fuerte. No es el primero y no va a ser el último", señaló.

De acuerdo con fuentes del mercado citadas por Noticias Argentinas, parte de la incertidumbre global está vinculada con las expectativas sobre las empresas relacionadas con la inteligencia artificial. En ese marco, indicaron que la salida al mercado de Anthropic no logró revertir el clima negativo entre los inversores.

En cuanto al mercado cambiario, el Banco Nación cotizaba el dólar oficial a $1.540 para la compra y $1.590 para la venta. En el segmento mayorista, los valores se ubicaban en $1.563 y $1.572, respectivamente.

Por último, el dólar blue se mantenía por encima de los $1.600, con una cotización de $1.620 para la compra y $1.640 para la venta, según los valores informados durante la mañana de este viernes.