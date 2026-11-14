El Salado llegó a 5,64 metros y sigue creciendo en nuestra ciudad

Por Santotomealdía



El río Salado continúa creciendo en nuestra ciudad y este sábado 14 de noviembre alcanzó los 5,64 metros, según los registros oficiales de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (FICH-UNL). La altura representa una suba de 23 centímetros respecto del jueves, cuando había marcado 5,41 metros, y se encuentra 94 centímetros por encima del nivel de alerta técnica de 4,70 metros.

Por el momento, el Municipio no informó que se hayan producido evacuaciones, aunque la crecida mantiene bajo vigilancia a las viviendas ubicadas fuera del anillo de defensas, especialmente en sectores próximos a las estaciones de bombeo 3 y 4. El director de Protección Civil, Maximiliano Montenegro, había explicado esta semana que algunas de esas viviendas tenían el agua cerca y que se realizaba un seguimiento permanente de su situación.

La medición de este sábado muestra que el Salado subió 10 centímetros respecto del registro inmediatamente anterior, de 5,54 metros. En tanto, los datos de la FICH-UNL indican que también se registraron aumentos en Tostado, Paso de las Piedras, Emilia y Recreo, mientras que en San Justo se observó un leve descenso.

Una de las particularidades de la crecida en nuestra ciudad es la influencia del río Paraná sobre la desembocadura del Salado. Montenegro explicó el miércoles que el aumento del caudal del Paraná dificulta el escurrimiento del agua en la zona de las Cuatro Bocas y contribuye a elevar el nivel del Salado en su tramo final.

En relación con las viviendas más expuestas, el funcionario señaló que Protección Civil utiliza actualmente una referencia preventiva de 5,30 metros para evaluar posibles evacuaciones, debido a la presencia de familias fuera del anillo de defensas. Anteriormente, la referencia era de 5,70 metros. Esta modificación del criterio preventivo no implica que todas las viviendas de la ciudad estén expuestas al mismo riesgo ni que las evacuaciones se produzcan automáticamente al alcanzar determinada altura.

Como referencia histórica, durante la inundación de abril y mayo de 2003 el río Salado alcanzó una altura máxima de 6,37 metros en la escala hidrométrica de nuestra ciudad (INALI), registrada el 30 de abril de aquel año a las 18 horas. El nivel actual se encuentra 73 centímetros por debajo de esa marca, aunque la comparación de alturas no significa que las condiciones ni los riesgos sean equivalentes a los de aquella crecida.

Mientras tanto, Protección Civil mantiene recorridas por las zonas costeras y controles sobre las estaciones de bombeo y los reservorios, según lo informado por Montenegro. El funcionario también había señalado que se evaluaba la colocación de bolsas para contener el avance del agua en algunos sectores y que el SUM Libertad estaba previsto como centro de alojamiento ante eventuales evacuaciones.

La evolución del río durante los próximos días será determinante para conocer el alcance de esta crecida. Por ahora, el dato confirmado es que el Salado continúa en ascenso, mientras que las autoridades municipales mantienen el seguimiento de las viviendas más vulnerables y no han comunicado evacuaciones.