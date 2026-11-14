Palmich defendió el nuevo Código de Ordenamiento Urbano: "Es el crecimiento que estamos buscando"

Por Santotomealdía



El secretario de Obras Públicas y Servicios Públicos, Hernán Palmich, defendió el proyecto de Código de Ordenamiento Urbano presentado por el Ejecutivo municipal y vinculó su aprobación con las posibilidades de crecimiento de la ciudad. En sus primeras declaraciones públicas sobre la iniciativa, sostuvo que la actualización de la normativa vigente permitirá facilitar nuevas construcciones, reorganizar los usos del suelo y mejorar la conectividad entre distintos sectores urbanos.

En una entrevista con Nova al Día, por radio Nova 97.5, el funcionario explicó que el proyecto busca reemplazar el Plan Director de 1979 por una regulación adaptada a las condiciones actuales de la ciudad. "Estamos convencidos de que con esta nueva planificación urbana", expresó al fundamentar la propuesta, y planteó como objetivo alcanzar "el crecimiento que estamos buscando". La iniciativa ya fue remitida al Concejo Municipal, donde deberá ser analizada antes de una eventual aprobación.

Uno de los principales cambios consiste en reducir los actuales 24 distritos urbanos a 10 distritos consolidados, complementados por un sistema de áreas que determinará las actividades permitidas. Según Palmich, esta reorganización busca superar la distribución rígida de usos que establece la normativa vigente y permitir una mayor combinación de actividades residenciales, comerciales y de servicios.

El funcionario también destacó las modificaciones previstas para facilitar la construcción en altura. Aclaró que las alturas contempladas en el proyecto no están necesariamente prohibidas por la regulación actual, pero explicó que existen restricciones sobre la utilización de los terrenos que dificultan concretar esos desarrollos. "El código lo que permite en este caso es bajar esas exigencias para que se logre edificabilidad en altura en terrenos de menor dimensión", afirmó. Precisó que esa posibilidad se orienta especialmente a sectores ubicados sobre avenidas, vías principales y corredores importantes.

En materia comercial, Palmich señaló que el proyecto propone reemplazar el actual procedimiento de uso conforme por un análisis de factibilidad urbanística, con el propósito de evaluar de manera más amplia las condiciones para instalar determinadas actividades. También sostuvo que el nuevo marco normativo permitiría contemplar construcciones y emprendimientos existentes que hoy funcionan mediante excepciones, aunque reconoció que podrían presentarse situaciones particulares que requieran evaluación.

Otro aspecto mencionado por el secretario fue la posibilidad de abrir nuevas trazas y calles para conectar diferentes sectores de la ciudad. Según explicó, la planificación propuesta no se limita a establecer condiciones para construir edificios, sino que también incluye regulaciones comerciales y previsiones sobre la organización y conectividad del territorio.

Finalmente, consultado sobre la participación ciudadana durante el tratamiento legislativo, Palmich recordó que la elaboración del proyecto incluyó encuentros con colegios profesionales, universidades, desarrolladores y organizaciones vecinales. "De nuestra parte, digamos, todo este trabajo ya se realizó y se llevó adelante a lo largo de estos dos años", sostuvo. De todos modos, reconoció que ahora corresponde al Concejo Municipal analizar y revisar la propuesta, en una etapa en la que distintos sectores políticos plantearon la posibilidad de abrir nuevas instancias de debate.