Julián Ilchischen, abogado que ejerce su profesión en Santo Tomé y Santa Fe y ex concejal de nuestra ciudad, describió cómo la situación económica y social del país se refleja todos los días en su estudio. “La crisis no se ve solo en los números. Se ve en las pymes y familias que llegan a la consulta a contarnos que ya no pueden más”, sostuvo.

Según explicó, donde más se nota es en el ámbito laboral: aumentaron las consultas y los juicios por despidos y trabajadores que no están registrados o lo están de manera deficiente. “Pero también vienen comerciantes y pequeños empresarios de la región que quieren hacer las cosas bien y no pueden sostener el empleo, con ventas que caen y costos que suben. Muchos incluso nos consultan cómo rescindir el alquiler del local porque ya no pueden pagarlo. Cuando una pyme cierra, perdemos todos”, afirmó. Además, recomendó a quienes tengan un reclamo pendiente no dejar pasar el tiempo, porque los derechos tienen plazos para ejercerse.

La situación también golpea a las familias. Ilchischen señaló que cada vez son más las cuotas alimentarias que se dejan de pagar y los hogares que no pueden afrontar sus deudas, al punto de tener que recurrir a la Justicia para reordenarlas.

Otro sector especialmente afectado es el de los jubilados, que en muchos casos deben reclamar judicialmente el reajuste de sus haberes, mientras a muchos no les alcanza para los medicamentos. A eso se suman las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales e instituciones que las acompañan, “cada vez con menos respaldo de un Estado nacional que se retira”.

“La ley protege, pero un juicio muchas veces llega tarde para quien necesita resolver hoy cómo llegar a fin de mes. Por eso creo que el país necesita emprender otro camino, donde la ciudadanía vea que sus impuestos vuelven en educación, con presupuesto para escuelas y universidades, salud, créditos accesibles para pymes, rutas y generación de empleo a través del apoyo a la industria”, expresó.

Ilchischen, que cuenta además con experiencia en el sector público en los tres poderes del Estado, cerró con un mensaje a la ciudadanía: “A quien esté pasando por alguna de estas situaciones le digo que no se quede solo ni de brazos cruzados: que consulte a tiempo y conozca sus derechos, porque es la primera forma de defenderlos. Desde el lugar que nos toque, tenemos que debatir ideas y unir fuerzas para salir adelante”.