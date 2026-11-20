Franco Colapinto finalizó en el noveno puesto de la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, en una jornada condicionada por la lluvia y las dificultades que presentó el circuito callejero de Nevada. El argentino registró un tiempo de 1:49.229 y quedó a casi dos segundos del británico George Russell, quien se quedó con el mejor registro de la sesión.

El piloto de Mercedes marcó 1:47.272 en los últimos minutos del entrenamiento y superó por apenas 71 milésimas a Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine. El francés fue una de las sorpresas de la jornada y completó un destacado trabajo del equipo, que ubicó a sus dos autos entre los diez primeros.

La actividad tuvo un desarrollo particular debido a las condiciones climáticas. En la primera práctica, disputada bajo una lluvia intensa, los pilotos utilizaron neumáticos para lluvia extrema y ninguno logró registrar tiempos. Por ese motivo, Alpine optó por esperar y sus dos representantes recién salieron a pista durante la última media hora del segundo entrenamiento, cuando el asfalto había mejorado y permitió utilizar neumáticos intermedios.

En ese contexto, Colapinto consiguió ubicarse noveno, mientras que Gasly terminó segundo. Los resultados dejaron a los Alpine por delante de varios rivales importantes: Max Verstappen, con Red Bull, quedó en el puesto 13, mientras que su compañero Isack Hadjar fue cuarto. Entre los equipos que marcaron el ritmo también estuvieron Mercedes, Ferrari y McLaren.

La atención también estuvo puesta en Racing Bulls, que tuvo una floja actuación: Liam Lawson terminó 16° y Arvid Lindblad, 17°. El equipo ocupa actualmente el quinto lugar del campeonato de constructores, con 45 puntos de ventaja sobre Alpine, que marcha sexto, cuando restan tres carreras para el cierre de la temporada.

Cómo sigue la actividad en Las Vegas

La Fórmula 1 retomará la actividad este viernes con la tercera y última práctica libre, programada para las 21.30 (hora argentina).

Luego llegará el turno de la clasificación, que se disputará durante la madrugada del sábado, desde la 1.00. La carrera principal también comenzará a la 1.00 del domingo, en el circuito callejero de Las Vegas.