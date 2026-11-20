Los playoffs del Torneo Clausura 2026 comienzan este viernes y definirán al campeón del segundo certamen de la temporada. Los 16 equipos que superaron la fase regular iniciarán un camino de eliminación directa, con ocho cruces de octavos de final que se disputarán entre el 20 y el 25 de noviembre.

La instancia tendrá partidos únicos y localía para el equipo mejor ubicado en su zona. En caso de empate durante los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si la igualdad se mantiene, el clasificado se definirá mediante tiros desde el punto penal.

La programación comenzará este viernes, a las 20, con el encuentro entre Vélez y Belgrano en el estadio José Amalfitani. El sábado habrá dos partidos: a las 15, Defensa y Justicia recibirá a Barracas Central en Florencio Varela; mientras que desde las 17, Argentinos Juniors será local ante Independiente en el estadio Diego Armando Maradona.

El domingo se jugarán tres de los cruces más destacados de esta primera ronda. A las 16, Rosario Central, que terminó primero en la Zona B, enfrentará a Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito. El equipo dirigido por Jorge Almirón tendrá asegurada la localía hasta las semifinales y, si avanza, se medirá con el ganador del duelo entre Defensa y Justicia y Barracas Central.

Ese mismo día, a las 19, River recibirá a Lanús en el Monumental, mientras que a las 22 Instituto se enfrentará con Huracán en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Los octavos de final continuarán el lunes 23, a las 17, con el partido entre Gimnasia de La Plata y Newell's en el estadio Juan Carmelo Zerillo. La primera ronda se completará el miércoles 25, a las 21, cuando Boca reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera.

Todos los encuentros serán transmitidos por TNT Sports o ESPN Premium, de acuerdo con la programación de cada partido.

El cuadro quedó dividido en dos sectores. Por un lado aparecen los cruces entre Instituto y Huracán, River y Lanús, Argentinos Juniors e Independiente, y Vélez y Belgrano. Por el otro, Rosario Central se enfrentará con Gimnasia de Mendoza, Defensa y Justicia con Barracas Central, Boca con Independiente Rivadavia y Gimnasia de La Plata con Newell's.

Una vez definidos los ocho clasificados, los cuartos de final se disputarán durante el fin de semana del 28 y 29 de noviembre. Las semifinales completarán el camino hacia la definición, que ya tiene fecha y sede confirmadas: la final se jugará el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo, de La Plata, con horario a confirmar.