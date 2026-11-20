Brasil dio un paso hacia la reducción de la jornada laboral con la oficialización del régimen de cinco días de trabajo y dos de descanso. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó el decreto que reglamenta la enmienda constitucional aprobada por el Congreso en octubre y establece una transición gradual para dejar atrás el esquema 6x1, que contempla seis jornadas laborales y una de descanso.

La medida fue presentada durante un acto en el Palacio de Planalto, en Brasilia, con la participación de funcionarios y representantes sindicales. Allí, Lula defendió la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y sostuvo que la reforma busca que los empleados puedan cumplir sus tareas en jornadas más equilibradas y contar con mayor tiempo para descansar.

"Lo que estamos haciendo aquí es intentar humanizar el mundo del trabajo para que las personas salgan a trabajar no pensando que van al infierno, sino que salgan a trabajar pensando que van a un lugar cómodo, que van a tener una jornada normal, que van a ser tratadas con respeto y que van a volver a casa con mucha tranquilidad", expresó el mandatario.

Cómo será la implementación del nuevo régimen

La aplicación del esquema 5x2 será progresiva y estará acompañada por una reducción del máximo de horas semanales permitidas. El cronograma establece dos etapas:

Desde el 16 de diciembre de 2026: el límite de trabajo será de 42 horas semanales.

el límite de trabajo será de 42 horas semanales. Desde el 16 de diciembre de 2027: la jornada máxima se reducirá a 40 horas por semana.

En ambos períodos, los trabajadores tendrán garantizados dos días de descanso semanal remunerado. La transición apunta a reemplazar gradualmente el sistema 6x1, que hasta ahora permite organizar seis días de actividad por uno de descanso.

La reglamentación contempla algunas excepciones para determinadas actividades y circunstancias. En esos casos, un empleado podrá trabajar durante una de las jornadas previstas para el descanso, siempre que reciba otro día libre dentro del mismo mes. La jornada trabajada deberá abonarse como hora extra y el descanso compensatorio también será remunerado.

Además, el beneficio alcanzará a quienes ya cumplen jornadas de 40 horas semanales o menos, pero todavía tienen una organización laboral de seis días de actividad. Esos trabajadores también tendrán derecho a dos días de descanso.

Qué pasará con los salarios

Uno de los aspectos centrales de la norma es que la reducción de las horas de trabajo no podrá traducirse en una disminución de los salarios. El ministro de Trabajo y Empleo, Luiz Marinho, aseguró que ningún empleado podrá sufrir una rebaja en sus ingresos como consecuencia de la nueva modalidad.

También se mantendrán los pisos salariales correspondientes a cada categoría laboral, de modo que la reducción de la jornada no afecte las remuneraciones vigentes.

A cuántos trabajadores alcanzará

Según los datos difundidos durante la presentación, actualmente 14,8 millones de trabajadores brasileños están sujetos al régimen 6x1. Otros 21,7 millones ya trabajan bajo un esquema de cinco días de actividad y dos de descanso, aunque todavía cumplen jornadas de hasta 44 horas semanales.

Con la nueva reglamentación, el Gobierno brasileño busca modificar la distribución del tiempo de trabajo y reducir progresivamente la cantidad de horas semanales, sin afectar los ingresos de los empleados.

Durante el acto, Lula también vinculó la reforma con los cambios tecnológicos y digitales que atraviesa el mundo laboral. El presidente sostuvo que los avances permitieron aumentar la productividad y facilitar numerosas actividades, y planteó que esos beneficios también deben reflejarse en mejores condiciones de trabajo y más tiempo de descanso para la población.