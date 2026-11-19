El muralista santafesino Andrés Iglesias, conocido artísticamente como Niño de Cobre, quedó detenido este jueves tras confirmarse su condena por abuso sexual contra una expareja. La jueza Susana Luna dispuso su prisión preventiva durante una audiencia realizada en los tribunales de Santa Fe, de donde el artista salió esposado para comenzar a cumplir una pena de seis años y seis meses de prisión.

La resolución se produjo luego de que la Cámara de Apelaciones confirmara la condena dictada en julio de 2025, aunque redujo de siete años y seis meses a seis años y seis meses la pena impuesta originalmente. La detención fue solicitada por la fiscal Luciana Escobar Cello y la abogada querellante Jaquelina Bussi, tras conocerse el fallo del tribunal de segunda instancia.

Iglesias había permanecido en libertad durante todo el proceso judicial, que se extendió por casi tres años. Tanto al momento de su imputación como después de la primera condena, la fiscalía y la querella habían solicitado su detención, pero los jueces resolvieron mantenerlo en libertad bajo determinadas condiciones.

La causa se originó por un hecho ocurrido el 17 de diciembre de 2022 en una vivienda de San José del Rincón, donde el muralista convivía con su entonces pareja. El 25 de julio de 2025, el juez Lisandro Aguirre lo encontró culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal y lo condenó a siete años y seis meses de prisión.

En los fundamentos de aquella sentencia, el magistrado consideró probada la responsabilidad de Iglesias y describió un contexto de violencia física, psicológica y sexual dentro de la relación. También señaló conductas de control y manipulación hacia la víctima.

La semana pasada, los camaristas Prieu Mántaras, Creus y Burtnik ratificaron la responsabilidad penal del muralista, aunque resolvieron reducir la pena en un año. La defensa, encabezada por los abogados Ignacio Alfonso Garrone y Sebastián Oroño, había solicitado la invalidez del juicio y, de manera subsidiaria, una disminución de la condena.

Tras la resolución de este jueves, Iglesias quedó privado de su libertad, mientras resta definir el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad que su defensa pretende llevar ante la Corte Suprema.

El caso tuvo una importante repercusión en el ámbito cultural santafesino, debido a la trayectoria pública de Iglesias, reconocido por sus intervenciones artísticas en distintos espacios de la ciudad, entre ellas el mural dedicado a Lionel Messi.