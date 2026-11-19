Por Santotomealdía



La presidenta del Concejo Municipal de Sauce Viejo, Valeria Echeverri, cuestionó el argumento de austeridad utilizado por el Departamento Ejecutivo para justificar la reducción de seis a cinco concejales, aprobada esta semana. Si bien reconoció la necesidad de adecuarse a la nueva Ley de Municipios de Santa Fe, consideró que el fundamento económico incluido en el proyecto no refleja las condiciones en las que funciona actualmente el cuerpo legislativo.

“Ya tenemos un Concejo por demás de austero”, afirmó Echeverri, quien denunció que el Ejecutivo no ejecuta el presupuesto que el Legislativo aprueba cada año. También reiteró que los concejales todavía no terminaron de cobrar sus salarios de septiembre y continúan esperando el aguinaldo de junio. Por eso, sostuvo que presentar la reducción de una banca como una medida de austeridad desconoce las dificultades económicas que atraviesa el Concejo.

En declaraciones a Nova al Día, la concejala explicó que la nueva legislación provincial establece una integración de cinco miembros para las ciudades que no alcanzan los 20 mil habitantes. En ese marco, señaló que la reducción se concretará con la renovación legislativa de 2027, cuando se elegirán dos concejales en lugar de los tres habituales. La nueva composición del cuerpo comenzará a funcionar en 2028.

Sin embargo, insistió en diferenciar el cumplimiento de la ley de los argumentos utilizados para fundamentar la decisión. “Esto de la austeridad que colocó en los considerandos del Ejecutivo no hace al real funcionamiento que tiene el Concejo Municipal hoy de Sauce Viejo”, expresó. Además, señaló que uno de los seis concejales continúa percibiendo su remuneración de su empleo anterior, por lo que, según explicó, el Municipio ya afronta el pago de cinco salarios y no de seis.

Sobre los recursos del Legislativo, Echeverri aclaró que el Concejo aprueba anualmente su propio presupuesto, que forma parte del presupuesto general de la Municipalidad. No obstante, denunció: “El tema es que ese presupuesto nunca ha sido ejecutado; incluso no ha sido vetado, pero tampoco ha sido ejecutado”. Según relató, esta situación fue planteada ante el Ejecutivo y también en el ámbito provincial, sin obtener las respuestas esperadas.

La presidenta del cuerpo también advirtió que la reducción a cinco bancas podría afectar la representatividad política, especialmente de las minorías y de quienes busquen acceder por primera vez al Concejo. De todos modos, reiteró que se trata de una adecuación exigida por la nueva normativa. Asimismo, confirmó que buscará renovar su banca en las elecciones de 2027, cuando también finalizarán los mandatos de Pedro Liambre y Natalia Benítez.

Finalmente, Echeverri se refirió al proyecto de Presupuesto Municipal 2027, actualmente en análisis legislativo. Explicó que el Concejo aprobó un pedido de informes y extendió una invitación al Ejecutivo para que envíe representantes a responder las consultas de manera presencial. La intención es concretar ese encuentro entre fines de noviembre y principios de diciembre para continuar con el tratamiento de la iniciativa.