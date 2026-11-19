La Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras tendrá una nueva edición este domingo 22 de noviembre, desde las 15 horas, en Plaza Libertad. La Municipalidad abrió la convocatoria para participar de la actividad, destinada a mujeres de nuestra ciudad que desarrollen emprendimientos de bienes o servicios.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el sábado 21 de noviembre, a través de un formulario online. La participación es gratuita, aunque los cupos son limitados y las expositoras deberán llevar los elementos necesarios para el armado de sus puestos.

La convocatoria está dirigida a mujeres mayores de 18 años, con domicilio en nuestra ciudad, que cuenten con emprendimientos propios. Las interesadas deberán completar sus datos personales, adjuntar fotografías del DNI (frente y dorso) e informar el nombre, rubro y productos o servicios que ofrecen.

En el caso de los emprendimientos gastronómicos, también será necesario presentar una copia del carnet de manipulación de alimentos.

Desde el Municipio informaron que las emprendedoras serán contactadas por orden de inscripción, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos. Además, señalaron que la propuesta busca generar oportunidades de comercialización y acompañar el desarrollo de los emprendimientos locales.

Las interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace: http://bit.ly/MujeresEmprendedorasNov