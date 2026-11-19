En un encuentro de trabajo realizado en la ciudad de Santa Fe, Paco Garibaldi, el diputado Mariano Cuvertino y un grupo de economistas que forman parte del equipo económico del Centro de Estudios DEMOS de la ciudad de Santa Fe compartieron un análisis de la coyuntura macroeconómica con Martín Rapetti, uno de los economistas más consultados del país, investigador del CONICET y profesor de la Universidad de Buenos Aires.

La conversación giró en torno a una pregunta concreta: qué significa para los santafesinos el rumbo de la economía en la actualidad. Rapetti viene sosteniendo públicamente que el proceso de desinflación encontró un límite y que, sin correcciones, la recuperación de la actividad y el empleo seguirá dilatándose.

Garibaldi remarcó que, si bien las grandes variables se definen a nivel nacional, la ciudad no puede quedarse de brazos cruzados. “Tenemos que poner el énfasis en tener un Estado eficiente, que gaste lo necesario y sin derroche, que simplifique trámites, que piense políticas para sostener a los comercios de cercanía y que trabaje junto a las localidades vecinas, porque los problemas del empleo no terminan en los límites de cada municipio”, sostuvo.

En esa línea, señaló que el encuentro con Rapetti forma parte del trabajo que viene desarrollando con equipos técnicos en el abordaje de cada problemática de la ciudad. “Santa Fe tiene todo para pensar en grande: universidades, una red de pymes con historia, una ubicación estratégica en la región. Lo que necesita es planificación, equipos preparados y mucha escucha y trabajo. Se puede ordenar la economía y se puede hacerlo sin dejar a nadie atrás”, concluyó.

Por su parte Rapetti sostuvo que "La economía está atravesando un proceso recesivo que, en un conjunto de sectores que incluyen al comercio, la industria y la construcción, viene en estancamiento hace ya más de un año y medio, incluso en algunos años en caídas. Y lo que es muy preocupante es que, junto a eso, estamos viendo un deterioro marcado del empleo, de los ingresos de las personas, que han caído fuertemente y no recuperan. Es una combinación muy compleja porque vemos en el cuadro socioeconómico gente con menores ingresos, con peores empleos y trabajando más horas".

Los economistas de DEMOS llevaron a la mesa la versión local de ese diagnóstico, no sólo los comercios santafesinos registraron menos ventas, sino también que hay menos empresas: los padrones inscriptos en el DREI se redujeron un 3,7% respecto de 2023, con bajas del 10,5% en la industria y del 4,2% en el comercio. El comercio es, justamente, donde el impacto se ve con más claridad. Seis de cada diez comerciantes venden menos que el año anterior, y a la caída de la demanda se suma el aumento de los costos fijos de las tarifas, alquileres y servicios, que obliga a cerrar o a trabajar con márgenes mínimos.

“El comercio es el principal generador de empleo en nuestra ciudad. Si el comercio se cae, se cae el trabajo de miles de familias santafesinas. Y si se cae el DREI, se resienten los recursos con los que el municipio tiene que dar respuestas a los vecinos”, explicó Garibaldi. “Cuando un economista de la talla de Martín Rapetti dice que la estabilidad sola no alcanza, está describiendo lo que vemos todos los días en las avenidas comerciales de Santa Fe. La macroeconomía no es una discusión lejana: se siente en cada persiana baja, en cada comerciante que no llega a pagar el alquiler y en cada joven que no consigue un trabajo en blanco, y por eso necesita correcciones urgentes”, afirmó el legislador.

Esa cadena ya se refleja en el mercado de trabajo. La desocupación en el Gran Santa Fe alcanzó el 8,6%, por encima de la media del país (7,9%) y de aglomerados comparables como el Gran Paraná (6,7%). Y entre quienes tienen empleo, la precariedad avanza: la informalidad alcanza al 33,3% de los asalariados, trepa a entre el 65% y el 75% entre los jóvenes menores de 24 años y, entre los trabajadores por cuenta propia, la no registración llega al 59,7%.

Son números que ayudan a entender por qué, en la mirada de Rapetti, darle prioridad a la producción y al trabajo no implica resignar la estabilidad, y por qué la discusión sobre el modelo de desarrollo debería ocupar el centro del debate público de los próximos años.