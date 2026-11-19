La participación de distintos grupos feministas, organizaciones sociales, asociaciones civiles y profesionales marcó el desarrollo de la segunda reunión del Concejo Municipal de la Mujer. El encuentro propició el intercambio de experiencias y propuestas en torno a las problemáticas que atraviesan las mujeres y las disidencias, con especial atención al abordaje de género y discapacidad, la construcción de redes de acompañamiento y la visibilización del trabajo de cuidados que se realiza puertas adentro del hogar, generalmente de manera no remunerada y pocas veces reconocida.

Al realizar un balance de la jornada, la concejala Alejandra Chena destacó especialmente la predisposición y el compromiso de quienes participaron, así como la posibilidad de abordar distintas realidades desde una perspectiva propositiva.

“Es muy importante que se haya podido hablar de la realidad que se atraviesa en la ciudad, pero de una manera propositiva, tratando de construir una red de cuidados”, señaló. En ese sentido, remarcó la necesidad de identificar y relevar a las instituciones y organizaciones que acompañan a mujeres y diversidades frente a distintas situaciones de vulnerabilidad.

La edil también hizo referencia al contexto de violencia de género y a los actos de odio hacia las disidencias y el colectivo trans, en la antesala del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Asimismo, mencionó que se realizaron pedidos al gobierno municipal para conocer con mayor precisión las políticas y acciones que se llevan adelante y avanzar en una articulación que permita integrar esos esfuerzos a una red local de acompañamiento.

Visibilizar y fortalecer el trabajo de cuidados

Durante la reunión, Chena también presentó la Ordenanza N.º 3791/26, correspondiente a la iniciativa “Santo Tomé, Ciudad que Cuida”, impulsada por su bloque y sancionada por el Concejo Municipal.

La propuesta forma parte de una campaña nacional que busca visibilizar el trabajo de cuidados, una tarea que históricamente ha recaído sobre las mujeres y que, en numerosas ocasiones, se realiza de manera no remunerada y permanece invisibilizada.

"Trata de fortalecer esas redes de cuidado, porque sabemos que las mujeres que tradicionalmente estuvieron presentes en su hogar ahora trabajan y sus hijos quedan a cargo de otras mujeres. También se ha alargado la expectativa de vida y esa prolongación tiene que ser con salud y, cuando no se cuenta con ella, con un acompañamiento”, explicó la concejala socialista.

En ese marco, la ordenanza propone reconocer y fortalecer a quienes realizan estas tareas, promover su formación y avanzar en la formalización del trabajo de cuidados como una fuente laboral.

Chena señaló que una ciudad que cuida también debe promover actividades que fortalezcan los vínculos, la salud y el acompañamiento familiar. Para ello, consideró fundamental avanzar en un Mapa de Cuidados que permita identificar las organizaciones, instituciones y capacidades del Estado en materia de formación, educación, salud y empleo.

“Es importante contar con ese mapa para que todos sepan con qué recursos se cuenta y dónde acudir, porque a veces la desinformación trae problemas que una red puede ayudar a resolver”, sostuvo.

Recuperar una partida presupuestaria para políticas de género

Otro de los planteos realizados estuvo dirigido al gobierno municipal. En este sentido, Chena solicitó que vuelva a existir una partida presupuestaria identificada específicamente como Políticas de género, destinada a acompañar a mujeres en situaciones de vulnerabilidad y trabajar en la prevención y erradicación de las violencias.

En relación con las acciones municipales, valoró la existencia del equipo de masculinidades que acompaña a varones derivados de la Justicia, aunque consideró que esta tarea también podría ampliarse hacia la prevención y el trabajo sobre conductas que reproducen desigualdades y pueden derivar en situaciones de violencia.

Una agenda de trabajo compartida

El encuentro también permitió proyectar nuevas líneas de acción para el próximo período, con el objetivo de consolidar una red de instituciones y organizaciones que trabajan en los ámbitos social, cultural, sanitario y económico.

Entre los desafíos planteados se encuentran avanzar en el relevamiento de los recursos existentes, fortalecer los mecanismos de articulación, promover acciones conjuntas y sostener en agenda las problemáticas que afectan a mujeres y diversidades.

¿Qué es el Concejo Municipal de la Mujer?

Creado mediante la Ordenanza N.º 3364/2020, el Concejo Municipal de la Mujer es un ámbito institucional que funciona en el ámbito del Concejo Municipal. Tiene como objetivo elaborar propuestas de proyectos vinculados con las temáticas que conciernen a las mujeres, promover la participación comunitaria y articular acciones con organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

Su carácter es consultivo y propositivo, por lo que constituye un espacio de intercambio y construcción de iniciativas que pueden ser elevadas para su tratamiento.