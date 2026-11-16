El Gobierno nacional anunció que las cuentas públicas cerraron octubre con un superávit financiero de $1,58 billones, según informó este lunes el ministro de Economía, Luis Caputo. El resultado se obtuvo luego de registrar un superávit primario de $1,93 billones y afrontar pagos de intereses de deuda por aproximadamente $352.530 millones.

Entre enero y octubre, el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario equivalente al 1,4 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el resultado financiero positivo representó el 0,4 %. Caputo señaló que estos valores se encuentran en línea con las proyecciones oficiales, aunque reconoció que en diciembre se espera un incremento estacional del gasto público, principalmente por el pago de aguinaldos.

De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Economía, los ingresos totales de octubre alcanzaron los $15,73 billones, con un crecimiento interanual del 31,2 %. Por su parte, los gastos primarios sumaron $13,79 billones, lo que representa un aumento del 23,6 % respecto del mismo mes del año anterior.

Dentro de las erogaciones, las prestaciones sociales representaron $8,95 billones, con incrementos interanuales en jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo y Tarjeta Alimentar. Los gastos de funcionamiento alcanzaron los $2,37 billones, mientras que las transferencias corrientes totalizaron $4,40 billones.

En tanto, los subsidios económicos ascendieron a $1,16 billones, distribuidos principalmente entre energía, con $904.000 millones, y transporte, con $256.000 millones. El gasto de capital se ubicó en $307.459 millones, con aumentos destacados en obras de infraestructura eléctrica e hídrica.

El ministro sostuvo que el resultado fiscal acumulado es consistente con las previsiones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027. Sin embargo, el cierre del año estará condicionado por el aumento habitual de las erogaciones de diciembre, un mes en el que se prevé un resultado fiscal negativo debido a los compromisos estacionales del Estado.