ASTEOM y el Municipio firmaron un acta con compromisos para atender los reclamos laborales

Por Santotomealdía

ASTEOM y el Ejecutivo municipal firmaron este miércoles un acta en la que quedaron registrados los reclamos laborales planteados por el sindicato y los compromisos asumidos durante una reunión con el intendente y parte de su gabinete. El encuentro permitió avanzar en las negociaciones iniciadas tras las asambleas de comienzos de semana.

Además, desde ASTEOM confirmaron a nuestro medio que se levantaron las medidas gremiales, luego de la asamblea realizada este jueves por la mañana en el Obrador Municipal N.º 1, donde los trabajadores analizaron los resultados de las negociaciones con el Ejecutivo.

Entre los temas abordados estuvieron la situación de los trabajadores contratados desvinculados, los pases a planta permanente, la Junta de Reclamos y las deudas por horas extras. También se trataron las condiciones del parque automotor, los problemas edilicios en dependencias municipales y la entrega pendiente de indumentaria de trabajo.

El acta firmada establece un esquema de trabajo para atender los distintos reclamos, aunque por el momento no se conocen detalles sobre los plazos ni las medidas específicas previstas para resolver cada planteo.