ASTEOM se declaró en alerta y denunció la desvinculación de 15 trabajadores contratados

Por Santotomealdía

La Asociación Santo Tomé de Empleados y Obreros Municipales (ASTEOM) se declaró en estado de alerta y movilización ante la falta de respuestas del Ejecutivo local a una serie de reclamos laborales. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el sindicato también denunció que este viernes se conoció la desvinculación de 15 trabajadores contratados y "una extensa lista de traslados arbitrarios a personal de planta permanente".

La entidad sindical había presentado el jueves una nota ante el Municipio para reclamar respuestas y solicitar una audiencia urgente con el intendente. Tras las novedades conocidas este viernes, ASTEOM reunió a su Comisión Directiva y al cuerpo de delegados para definir las medidas que adoptará hasta obtener respuestas a sus planteos.

Los reclamos del sindicato

En su comunicado, ASTEOM detalló una serie de reclamos relacionados con las condiciones laborales del personal municipal, entre ellos deudas salariales con trabajadores que realizan jornadas extendidas y la falta de entrega de indumentaria de trabajo.

También denunció el "mal estado del parque automotor y preocupantes falencias edilicias en instalaciones municipales", con los riesgos que, según advirtió, estas situaciones implican para los trabajadores y los ciudadanos.

Otro de los puntos planteados fue el pedido de "cese inmediato del maltrato, persecución laboral y traslados arbitrarios por parte de personal de gabinete a personal de planta".

Asimismo, el sindicato cuestionó las demoras en las resoluciones de la Junta de Reclamos y denunció "decisiones de gobierno que atentan contra la carrera administrativa de los trabajadores de planta".

La entidad también señaló "la ausencia absoluta, durante la actual gestión, de concursos públicos y/o internos" para cubrir las vacantes en cargos públicos.

Posibles medidas gremiales

Ante la situación planteada, ASTEOM informó que realizó una reunión urgente de su Comisión Directiva, seguida de un encuentro con el cuerpo de delegados, "para definir las medidas a tomar, hasta obtener respuesta favorable a lo solicitado".

El sindicato adelantó que las decisiones serán comunicadas por los canales correspondientes.