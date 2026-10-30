Domingo 01 de noviembre de 2026

Policiales — 30.10.2026 —

Frenaron a un santotomesino durante un control en Venado Tuerto: llevaba tres armas de fuego y quedó detenido

El hombre, de 55 años, circulaba por la Ruta Nacional 33 cuando fue interceptado en un control policial. En su camioneta encontraron dos fusiles, un mosquetón y cartuchos de distintos calibres. Quedó a disposición de la Justicia por no contar con la documentación requerida.

Un santotomesino fue detenido en un control en Venado Tuerto y quedó a disposición de la Justicia por transportar armas de fuego sin la documentación habilitante.
Un santotomesino fue detenido en un control en Venado Tuerto y quedó a disposición de la Justicia por transportar armas de fuego sin la documentación habilitante.

Un hombre de 55 años oriundo de Santo Tomé fue aprehendido en Venado Tuerto, luego de que la policía encontrara varias armas de fuego y municiones en la camioneta que conducía. El procedimiento se realizó durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 636.

El operativo fue llevado adelante por agentes de la Unidad Operativa Regional 5 de la Guardia Provincial, en un sector rural de Venado Tuerto. Según informó la fuerza, los efectivos detuvieron la marcha del vehículo e identificaron a su conductor, quien manifestó provenir de nuestra ciudad.

Durante la inspección del rodado, los policías encontraron dos fusiles, un arma larga tipo mosquetón y numerosos cartuchos de distintos calibres, que estaban guardados en cajas. De acuerdo con el parte oficial, el hombre no contaba con la documentación correspondiente para acreditar la tenencia y portación del armamento y las municiones.

Las armas y municiones secuestradas.

Tras el hallazgo, el conductor fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial, junto con los elementos secuestrados. La Fiscalía fue informada del procedimiento y quedó a cargo de las actuaciones judiciales correspondientes.

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