Italia: una masiva jornada de protestas contra Meloni terminó con choques entre manifestantes y policías

Cientos de miles de personas participaron este viernes de una jornada de huelga y movilizaciones en distintas ciudades de Italia, en rechazo al aumento del costo de vida y a las políticas del gobierno de Giorgia Meloni. Las protestas, protagonizadas principalmente por estudiantes, trabajadores y organizaciones sociales, derivaron en enfrentamientos con la policía en Roma y Turín.

La convocatoria fue impulsada por el sindicato Unione Sindacale di Base (USB) y reunió reclamos por el encarecimiento de la vida, mayores recursos para la educación y políticas que faciliten el acceso a la vivienda. También se sumaron camioneros, taxistas y agricultores, que cuestionan el incremento de los combustibles y el aumento del gasto en defensa.

En Roma, los incidentes se intensificaron durante la tarde, cuando una columna de manifestantes que había partido desde el barrio de Trastevere intentó atravesar el cordón policial para acercarse al Parlamento. Los agentes respondieron con escudos y realizaron varias cargas para dispersar a la multitud en un paso sobre el río Tíber.

De acuerdo con un primer balance provisional difundido por medios locales, ocho personas fueron retenidas para su identificación. Más tarde, los enfrentamientos se extendieron hacia la ribera del río y el barrio de Testaccio. Allí, algunos manifestantes arrojaron botellas, petardos y otros objetos contra los efectivos, que utilizaron cañones de agua a presión para dispersarlos.

La policía también bloqueó los accesos a la Piazza Colonna, donde se encuentra el Palacio Chigi, sede del Ejecutivo italiano, y a la Piazza di Montecitorio, donde funciona la Cámara de Diputados. Durante el cierre de la marcha, periodistas de la agencia AFP observaron a jóvenes que lanzaron botellas, volcaron contenedores de residuos e incendiaron uno de ellos.

En Turín también se registraron choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La policía utilizó bastones y desplegó un cañón de agua para mantener a los participantes alejados de la sede de la prefectura. Las movilizaciones, además, se extendieron a ciudades como Milán, Bolonia, Génova y Nápoles.

La participación en las protestas fue objeto de estimaciones diferentes. El sindicato USB calculó que entre uno y un millón y medio de personas se movilizaron en todo el país, aunque las autoridades no difundieron una cifra oficial. Por su parte, el Ministerio de Educación y Mérito informó que la huelga tuvo un seguimiento provisional del 7,57% en los establecimientos educativos, sobre la base del 54,73% de los centros relevados hasta las 17 (hora local).

En la capital, la jornada había comenzado con una marcha estudiantil y el inicio de una acampada frente al Coliseo, prevista hasta el domingo. Durante el recorrido, los manifestantes pasaron por distintos puntos de la ciudad, entre ellos la estación central y el Ministerio de Economía. Una de las consignas que se escucharon fue: "Necesitamos más viviendas, no más bombas".

Entre quienes participaron estuvo Beatrice Chilelli, una estudiante universitaria de 21 años, quien señaló a AFP que los jóvenes habían llegado a un límite por las dificultades para afrontar los gastos educativos y de vivienda. Según explicó, una habitación individual en una residencia estudiantil de Roma puede alcanzar los 1.200 euros mensuales.

En Milán, los estudiantes exhibieron una pancarta con el mensaje "Recuperemos nuestro futuro". Stefano De Finis, de 25 años, expresó a la agencia que esperaba que las movilizaciones permitieran consolidar un movimiento duradero y convocaran a distintos sectores de la sociedad.

Las protestas se produjeron en un clima de tensión tras los enfrentamientos registrados el 17 y 18 de octubre en Milán, Turín y Bolonia, durante otras manifestaciones contra el aumento del costo de vida. Aquellos episodios incluyeron destrozos, saqueos y choques entre jóvenes y policías.

Luego de esos incidentes, el gobierno de Meloni anunció medidas para endurecer las normas de seguridad. Entre ellas se incluyeron restricciones a las concentraciones públicas, modificaciones en las condiciones de detención de menores y sanciones más severas para sus padres. Además, dispuso el despliegue de 500 militares para colaborar con las fuerzas policiales.

En paralelo, el Ejecutivo aprobó el 22 de octubre un plan de ayuda de 175,2 millones de euros para camioneros, agricultores y pescadores, sectores afectados por el incremento de los combustibles en un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente.

Por último, el proyecto de presupuesto para 2027, que continúa en debate dentro de la coalición gobernante, contempla medidas destinadas a jóvenes y familias. Entre ellas figura un bono anual de 2.500 euros para trabajadores menores de 30 años.