La Maratón Gladys Erbetta disputó su 37ª edición: todos los ganadores y sus tiempos

Por Santotomealdía



La 37ª edición de la Maratón Gladys Erbetta se disputó este domingo en nuestra ciudad, con Nicolás Nahuel Tori y Florencia Maidana como ganadores de los 10 kilómetros, y Orlando Daniel Loza y Cecilia Robledo como vencedores de los 5 kilómetros. La competencia fue organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad y tuvo como punto de largada el camping municipal.

En los 10 kilómetros, Tori registró un tiempo de 38 minutos y 23 segundos, mientras que Maidana completó la prueba en 46 minutos y 19 segundos. En los 5 kilómetros, Loza ganó con 18 minutos y 13 segundos y Robledo lo hizo con 21 minutos y 21 segundos.

Los ganadores por categorías de edad

Además de los vencedores de las clasificaciones generales, se reconoció a los primeros puestos de las distintas categorías de edad. En el siguiente detalle, los rangos indicados corresponden a las edades de los participantes, no a tiempos de carrera.

En los 5 kilómetros femeninos, las ganadoras fueron Rubí Agustina Castro (18 a 29 años), Yoana Paiz (30 a 39 años), Noelia Saba (40 a 49 años) y María Alejandra Oliva Sotelo (50 a 59 años).

En los 5 kilómetros masculinos, los primeros puestos correspondieron a Daniel Villalba (18 a 29 años), Nicolás Tecco (30 a 39 años), Lucas Mendoza (40 a 49 años), Claudio Chemez (50 a 59 años) y Marcelo Pablo Echegoyemberry (60 a 69 años).

En los 10 kilómetros femeninos, ganaron sus categorías Sofía Garofalo (18 a 24 años), Daiana Montenegro (30 a 34 años), Marina Laura González (35 a 39 años), Natalia Colombo (40 a 44 años), Karina Comba (45 a 49 años) y Amy Lucca (50 a 54 años).

En los 10 kilómetros masculinos, los ganadores fueron Erik Kieffer (18 a 24 años), Leandro Robledo (25 a 29 años), Nelson Salazar Soruco (30 a 34 años), José Flores (35 a 39 años), Manuel Barrera (40 a 44 años), Adolfo Mir (45 a 49 años), Eric Retamosa (50 a 54 años), Gustavo Cura (55 a 59 años), Delio Sacco (60 a 64 años) y Héctor Antonio Perren (65 a 69 años).