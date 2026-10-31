Allanamiento en Adelina Centro: secuestraron droga fraccionada para la venta y detuvieron a una mujer

Por Santotomealdía

Un allanamiento por microtráfico en barrio Villa Adelina Centro terminó con el secuestro de más de 184 gramos de cocaína fraccionada para la venta, dinero en efectivo y elementos utilizados para la comercialización de drogas. Durante el operativo, realizado en Santo Tomé, también fue detenida una mujer de 40 años.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) y se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle Castelli al 4500, es decir, entre Maipú y Dorrego. La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General.

Según informó la fuerza, durante la requisa los agentes secuestraron 184,2 gramos de cocaína fraccionada, un gramo de marihuana y 661.800 pesos en efectivo. Además, incautaron tres teléfonos celulares, elementos de corte y fraccionamiento, papel glacé de la marca LUMA y recortes satinados.

Como resultado del operativo, fue detenida una mujer identificada por sus iniciales como C. V. V., de 40 años. Por disposición del fiscal Arturo Haidar, quedó a disposición de la Justicia.

La investigación se enmarca en los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dentro de su Plan de Persecución Penal.