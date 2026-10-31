Domingo 01 de noviembre de 2026

Policiales — 31.10.2026 —

Allanamiento en Adelina Centro: secuestraron droga fraccionada para la venta y detuvieron a una mujer

El procedimiento se realizó en una vivienda en la zona de Castelli al 4500, donde la PDI detuvo a una mujer de 40 años. En el lugar había cocaína y marihuana fraccionadas para la venta, dinero y otros elementos de interés para la causa, que fueron secuestrados. 

Algunos de los elementos secuestrados por la PDI.
Algunos de los elementos secuestrados por la PDI.

Por Santotomealdía

Un allanamiento por microtráfico en barrio Villa Adelina Centro terminó con el secuestro de más de 184 gramos de cocaína fraccionada para la venta, dinero en efectivo y elementos utilizados para la comercialización de drogas. Durante el operativo, realizado en Santo Tomé, también fue detenida una mujer de 40 años.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) y se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle Castelli al 4500, es decir, entre Maipú y Dorrego. La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General.

Según informó la fuerza, durante la requisa los agentes secuestraron 184,2 gramos de cocaína fraccionada, un gramo de marihuana y 661.800 pesos en efectivo. Además, incautaron tres teléfonos celulares, elementos de corte y fraccionamiento, papel glacé de la marca LUMA y recortes satinados.

Como resultado del operativo, fue detenida una mujer identificada por sus iniciales como C. V. V., de 40 años. Por disposición del fiscal Arturo Haidar, quedó a disposición de la Justicia.

La investigación se enmarca en los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dentro de su Plan de Persecución Penal.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward