Intendentes de todo el país reclamaron por los subsidios al transporte

Unos 90 intendentes de distintos espacios políticos reclamaron al Gobierno nacional que restituya los subsidios al transporte público del interior y cuestionaron los recortes aplicados al Plan Remediar, cuyo vademécum pasó de incluir más de un centenar de medicamentos a contemplar apenas seis. También exigieron que se regularice la deuda que el PAMI mantiene con los municipios por servicios de salud.

Los planteos fueron expuestos este miércoles ante la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la legisladora cordobesa de Provincias Unidas, Carolina Basualdo. Allí, los jefes comunales advirtieron sobre las dificultades que enfrentan las administraciones locales para sostener servicios que, según señalaron, dejaron de contar con el financiamiento nacional correspondiente.

El presidente del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), Daniel Passerini, sostuvo que existe una fuerte desigualdad en la distribución de los recursos destinados al transporte. "Hay 460 millones de dólares para el AMBA, contra 0 pesos para el interior", afirmó.

El intendente aclaró que el reclamo no apunta a eliminar la asistencia al área metropolitana, sino a cuestionar que los beneficios se concentren en una sola región cuando parte de los fondos proviene del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que se recauda en todo el país. Según explicó, el 2,55% de esos ingresos debe destinarse al Fondo Compensador del Transporte del interior, pero denunció que la Nación no está cumpliendo con esa obligación.

"Por eso exigimos esos mismos derechos y que los subsidios que le darán al área metropolitana sean para todos los argentinos o que no haya subsidios para nadie", expresó Passerini. Además, advirtió que los municipios podrían recurrir a la Corte Suprema de Justicia por el incumplimiento en la distribución de esos recursos.

Como alternativa para reducir el costo del transporte para los usuarios, el titular del COFEIN propuso eliminar los impuestos nacionales sobre los combustibles. Según aseguró, esa medida permitiría a los municipios reducir un 35% el precio del boleto de colectivo. "Los municipios estamos hartos pero no estamos vencidos. Jamás vamos a abandonar a nuestros vecinos", manifestó.

En la misma línea, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, consideró que la política de subsidios vigente genera una diferencia injustificada entre los usuarios del transporte del área metropolitana de Buenos Aires y los del resto del país. "Resulta absolutamente injusto e insostenible tener una política donde un ciudadano del AMBA valga 4 veces lo que vale un ciudadano del interior a la hora del uso del transporte público", afirmó.

Javkin recordó que, desde enero de 2024, los municipios comenzaron a cubrir parte de los costos que anteriormente afrontaba el Estado nacional, en un contexto de reducción de los subsidios. Sin embargo, cuestionó que los cambios posteriores hayan beneficiado exclusivamente al AMBA, mientras que para el interior se establecieron límites en la cobertura de los atributos sociales de la tarjeta SUBE.

También señaló que recientemente se incrementaron los subsidios a la oferta para el área metropolitana, con recursos provenientes, en parte, del impuesto a los combustibles que pagan todos los argentinos.

El recorte del Plan Remediar

Otro de los ejes del reclamo estuvo relacionado con los cambios en el Plan Remediar, cuya cobertura de medicamentos se redujo drásticamente. La intendenta de San Miguel de Tucumán, Roxana Chahla, aseguró que el programa sufrió un recorte del 95% y que pasó de contemplar 128 medicamentos a solamente seis.

Entre los fármacos que quedaron afuera mencionó la metformina, utilizada por pacientes con diabetes, y medicamentos para tratar el hipotiroidismo, una problemática que, según señaló, tiene una importante incidencia en el norte argentino. Chahla advirtió sobre las consecuencias que estas restricciones pueden tener en la atención y prevención de enfermedades.

Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, planteó que los reclamos por el transporte y el Plan Remediar deben incorporarse al debate del Presupuesto nacional. En ese sentido, sostuvo que existe disponibilidad de recursos en la jurisdicción 91, que cuenta con una asignación de 14,8 billones de pesos, y anticipó que su bloque propondrá destinar fondos a las universidades, el programa de medicamentos y el transporte del interior.

La deuda del PAMI con los municipios

Los intendentes también reclamaron que el PAMI regularice los pagos pendientes por prestaciones de salud brindadas por las administraciones locales. El intendente de Idiazábal, Juan Pablo Vassia, señaló que los municipios deben afrontar con recursos propios la atención de adultos mayores ante los incumplimientos del organismo nacional.

Según explicó, existe una deuda por servicios prestados en el marco de convenios suscriptos con el PAMI que lleva más de 13 meses sin ser abonada. Vassia sostuvo que los municipios continúan reclamando el cumplimiento de esos compromisos, mientras deben sostener la atención de los afiliados.