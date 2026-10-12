Fin de semana largo: viajaron casi 1,5 millones de turistas, pero cayó el gasto real

El fin de semana largo por el 12 de octubre movilizó a 1.490.400 turistas en todo el país, un 3,5% más que en el mismo feriado de 2025. Sin embargo, el gasto turístico total registró una caída real del 2,2% interanual y alcanzó los $313.610 millones, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La diferencia se explica, principalmente, por la reducción de las estadías. La permanencia promedio pasó de dos a 1,8 días, una baja del 10%. En cambio, el gasto diario por turista llegó a $116.900, con un aumento real del 5%, descontada la inflación.

El informe también destacó el protagonismo de los viajes de cercanía y las reservas de último momento. Las condiciones climáticas desfavorables en distintas regiones y el costo de las escapadas condicionaron la actividad, aunque las fiestas populares y los eventos culturales ayudaron a impulsar el movimiento.

El desempeño fue dispar entre los destinos turísticos. Córdoba registró una ocupación hotelera de entre el 80% y el 88%, mientras que Bariloche y Puerto Madryn alcanzaron el 80%. La Ciudad de Buenos Aires recibió más de 120.000 turistas y tuvo una ocupación hotelera del 80%. Catamarca superó el 85% de ocupación y varias localidades tucumanas llegaron al 99%.

En Santa Fe, el movimiento turístico superó los 102.000 visitantes y generó un impacto económico estimado en $21.759 millones. Según CAME, una agenda de más de 70 propuestas culturales, deportivas y gastronómicas, entre ellas el Harlem Festival, contribuyó a dinamizar la actividad.

El costo de viajar también incidió en las decisiones de consumo. De acuerdo con un relevamiento de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.072.600 para cubrir transporte en micro y alojamiento, sin contar comidas ni excursiones. El monto representó el 53% de un salario formal promedio y fue un 4,2% superior en términos reales al de un año atrás.

Por otra parte, la plataforma Despegar informó que cerca del 70% de sus operaciones se realizaron con tarjetas de crédito. En tanto, las búsquedas de alojamiento registradas por Booking.com correspondieron principalmente a viajes en pareja, que representaron el 56,1% del total.

Con estos resultados, los ocho fines de semana largos transcurridos en 2026 movilizaron a casi 12,94 millones de turistas y generaron un impacto económico acumulado de $3,4 billones, según CAME.