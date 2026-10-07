Traspaso a ASSA: el primer dictamen incorpora controles del Concejo sobre el futuro acuerdo

Por Santotomealdía



La Comisión de Hacienda del Concejo emitió este miércoles un dictamen favorable con modificaciones al proyecto del Ejecutivo que busca avanzar con el traspaso del servicio de agua y cloacas a Aguas Santafesinas (ASSA). El texto fue firmado por Giselle Miravete y Alejandra Chena, mientras que Rodrigo Alvizo no lo acompañó.

La principal modificación está en el artículo 3 y establece mayores instancias de control del Concejo sobre las decisiones que adopte el Ejecutivo durante el proceso. El dictamen fue girado ahora a la Comisión de Gobierno, que se reunirá este jueves por la mañana, como paso previo al tratamiento previsto para el martes 13.

El nuevo texto autoriza al Ejecutivo a iniciar y llevar adelante las negociaciones con la Provincia, ASSA y los organismos correspondientes, además de suscribir los instrumentos necesarios para implementar el proceso. Sin embargo, introduce una condición que no estaba expresamente contemplada de esa manera en el proyecto original.

Según el dictamen, cuando esos instrumentos impliquen nuevas obligaciones económicas o financieras, disposición de bienes municipales o modificaciones en la situación del personal afectado al servicio, deberán contar con la intervención previa y posterior aprobación del Concejo.

La incorporación de este último punto también recoge una de las preocupaciones planteadas esta semana por ASTEOM. El gremio había solicitado que cualquier modificación que pudiera afectar los puestos o las condiciones laborales de los más de 80 trabajadores vinculados actualmente a los servicios de agua y cloacas quede sometida al control del cuerpo legislativo.

Antes de la reunión de Hacienda, Miravete había explicado que buscaba reforzar precisamente esa intervención. “Esta información y esta documentación tiene que pasar por el Concejo”, sostuvo la concejal, quien había presentado durante la sesión anterior una propuesta más extensa para modificar el artículo 3.

El proyecto pasa ahora a Gobierno

El dictamen será analizado este jueves por la Comisión de Gobierno, integrada por Fernando Alí, Enrique Maillier y Rosana Zamora. Una posibilidad concreta es que el texto sea ratificado en esa instancia y llegue a la sesión del próximo martes como dictamen de mayoría, con el respaldo de Miravete y concejales del oficialismo.

En paralelo, el bloque justicialista anticipó que trabaja en un dictamen en minoría con una posición diferente. Alvizo adelantó que la intención es condicionar la autorización hasta conocer el futuro convenio y las condiciones concretas del proceso.

“La modificación que le vamos a hacer es que no se autorice el traspaso en tanto y en cuanto no esté el convenio y las condiciones”, señaló el concejal en una entrevista realizada el martes. Además, indicó que insistirán con el pedido de información sobre los fondos recaudados durante el período en el que se acumuló la deuda con ASSA.

El proyecto llegará nuevamente al recinto el martes 13 de octubre, con o sin dictamen. Allí se pondrán en discusión las modificaciones trabajadas en las comisiones y las distintas posiciones que se fueron definiendo desde que el Ejecutivo remitió la iniciativa al Concejo.