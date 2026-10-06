Pullaro entregó a la Municipalidad de Santa Fe un aporte para adquirir una planta asfáltica que genera 50 toneladas de asfalto por hora

El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, firmaron un convenio mediante el cual el Gobierno Provincial otorgó un aporte reembolsable de $ 510 millones para la adquisición de una Planta Asfáltica de Material en Frío. Además, con el objetivo de atender situaciones generadas por la llegada de “El Niño”, Provincia concedió una garantía a la Municipalidad para un préstamo de $ 1.061.484.902,50 con el Banco de Santa Fe, para la compra de equipamiento para hacer frente a la emergencia hídrica.

En ese contexto, Pullaro aseguró que a partir de la incorporación de la planta asfáltica, “estamos dando en el eje a uno de los problemas que tienen los santafesinos debido a la falta de mantenimiento en la ciudad durante mucho tiempo”, destacando “el impacto y la rapidez” que permitirá tener la planta en la fabricación de asfalto, para poder intervenir “muchas calles que no están en condiciones”.

El mandatario provincial destacó el trabajo en conjunto con el Municipio en obras de infraestructura a partir de la llegada del fenómeno de “El Niño”, puntualizando “la reconstrucción de la defensa para que no haya problemas si hay precipitaciones superiores a las normales”.

Por otra parte, el gobernador reconoció que el desafío es “seguir avanzando con obras urbanas en la ciudad”, remarcando que el compromiso de su gestión es que “esta ciudad esté cada vez más linda” y que “quienes aquí puedan compartir eventos masivos, como los que hemos llevado adelante los últimos días, en una ciudad embellecida”.

Por su parte, Poletti destacó que la adquisición de la planta asfáltica permitirá “acelerar las reparaciones y reducir un 75 % el costo por tonelada, ahorro que nos permitirá comprar más materiales y reparar más baches”, asegurando que para diciembre esperan tenerla instalada, y de ese modo, “comenzar a trabajar en enero de 2027 con personal municipal en turnos de mañana y tarde”.

Respecto al convenio para la compra de equipamiento ante la llegada de “El Niño”, el intendente reconoció que la inversión busca mejorar la capacidad municipal y evitar los elevados costos de alquilar maquinaria, ya que permitirá incorporar “máquinas que necesitamos en el día a día para solucionar los problemas a los vecinos”.

De 6 toneladas de asfalto por día a 50 toneladas por hora

La nueva máquina permitirá sustituir la actual planta de producción de material asfáltico en caliente, cuya antigüedad es de más de 40 años. Estará diseñada para la producción de mezcla asfáltica en frío y contará con sistemas para la dosificación de áridos, cal, agua y ligante; mezclador, sistemas de bombeo, cinta de elevación y dispositivos eléctricos necesarios para funcionar.

Será de acero al carbono plegado, con escaleras de acceso en dos extremos para acceder a la parte superior del equipo (zona de tanque y tolvas), el cual deberá contar con pasarela y barandas. También tendrá que tener cáncamos de izaje en sus cuatro esquinas. El tanque de agua será de 500 litros. Si se tienen en cuenta todas estas características, será un equipamiento importante en sus dimensiones.

Con esta incorporación, la Municipalidad pasará de producir 6 toneladas por día a 50 toneladas por hora, lo que significará que con la nueva planta se pasará de necesitar 20 días para producir el asfalto necesario para una cuadra, a hacerlo en dos horas y media.

Además, se reducirán los costos ya que la producción actual cuesta $ 600.000 por tonelada y comprar a terceros $ 450.000 por tonelada; mientras que con la nueva planta se estima costará $ 150.000 producir la tonelada de material asfáltico. Y para tomar dimensión, hoy producir asfalto para una cuadra cuesta $ 72 millones; comprarlo a terceros $ 54 millones; y con la nueva planta el costo estimado es de $ 18 millones (75 % menos que la producción actual o 66,7 % menos que comprar a terceros).

En cuanto a la garantía que Provincia otorga a la Municipalidad para un préstamo de $ 1.061.484.902,50 con el Banco de Santa Fe, será destinada a la adquisición de un rodillo neumático, un autoelevador, un camión con caja volcadora y grúa hidráulica, dos camionetas con equipo hidroelevador, una retroexcavadora a orugas y un acoplado carretón.