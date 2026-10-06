Tensión en Sauce Viejo: cuatro concejales no dieron quórum para tratar la exclusión de Uliambre

Por Santotomealdía

La definición sobre la situación de Pedro Uliambre volvió a postergarse este martes, luego de que cuatro de los seis integrantes del Concejo Municipal de Sauce Viejo no se presentaran y, por falta de quórum, no pudiera retomarse la sesión extraordinaria. Valeria Echeverri y Natalia Benítez fueron las únicas concejalas presentes y se constituyeron en minoría para convocar nuevamente al cuerpo para este miércoles a las 9.

Los ausentes fueron Pedro Uliambre, Susana De Castro, Carlos Piedrabuena y Daniel Hansen. “Cuatro concejales no se hicieron presentes. Estuvimos presentes solamente Natalia Benítez y yo”, explicó Echeverri en diálogo con Santotomealdía. Además, remarcó que “no se dio aviso de ausencia a la Presidencia ni por Secretaría”.

La situación agrega un nuevo capítulo a una definición que se viene demorando desde hace dos semanas, cuando el 23 de septiembre comenzó la sesión extraordinaria para analizar el pedido del Ejecutivo de excluir a Uliambre. Aquella jornada terminó con un cuarto intermedio debido a que faltaba documentación judicial que el Concejo había solicitado antes de resolver.

Ese impedimento, según confirmó ahora Echeverri, ya fue superado. “Ya contamos con toda la documentación, cada uno tuvo tiempo suficiente de verlo”, aseguró. Y agregó: “Hoy la idea era continuar con esa sesión, que estaba en cuarto intermedio, y llevar a votación el tema que nos convocaba. Lamentablemente no se pudo, con ausencias sin aviso”.

Sobre la documentación incorporada, la presidenta del Concejo afirmó que cuentan con “una sentencia firme” y sostuvo que se adeudan “10 años de tasa y un poquito más del agua”. También señaló que parte de ese período coincide con los años en los que Uliambre se desempeñó como presidente comunal, una circunstancia que consideró relevante para su análisis personal.

Echeverri sostuvo además que los concejales tuvieron acceso al expediente judicial y la posibilidad de asesorarse antes de tomar una posición. “La decisión que cada concejal tome iba a ser respetable, somos una institución democrática. Ahora, no poder llegar a tomar esa decisión me parece lo preocupante”, planteó.

Para resolver una eventual exclusión de Uliambre se necesita una mayoría especial de dos tercios: cuatro votos entre los seis integrantes del Concejo. La nueva convocatoria quedó fijada para este miércoles a las 9 horas, con la expectativa de conseguir el quórum necesario y finalmente llevar el expediente a votación.

Ante la posibilidad de que vuelvan a producirse ausencias, Echeverri también fue contundente sobre los pasos que podrían seguirse: “Cuando las inasistencias son reiteradas, no es lo ideal, pero se los va a buscar con la fuerza pública. Tienen que hacerse presentes en el recinto”.

Así, después de dos semanas de espera por documentación y análisis del expediente, la definición sobre la continuidad de Uliambre vuelve a quedar pendiente, ahora por la falta de quórum. El Concejo tendrá este miércoles una nueva oportunidad para retomar la sesión extraordinaria y avanzar con la votación.