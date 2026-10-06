Quién era el hombre de 72 años que murió tras un altercado por un incidente de tránsito

Por Santotomealdía



Omar Bonacci, de 72 años, conocido vecino de nuestra ciudad y exdirigente de Colón, fue el hombre que murió este lunes por la noche tras un altercado originado por un incidente de tránsito en 7 de Marzo al 2300, entre Castelli y Moreno. Había sido tesorero durante la primera gestión de Vega-Godano e integrado la comisión directiva que logró el regreso a Primera División en 2014.

Bonacci vivía aproximadamente a una cuadra del lugar del hecho, ocurrido pocos metros antes de calle Moreno. Según la información policial preliminar, después del choque habría recibido una una patada del motociclista involucrado, cayó y golpeó su cabeza contra el pavimento. Falleció durante el traslado al Samco local. El otro conductor, identificado por sus iniciales M. A., de 35 años, fue aprehendido.

Su paso por la dirigencia de Colón se produjo hace poco más de una década, cuando ocupó la Tesorería del club. Formó parte de la conducción durante la campaña que culminó con el ascenso desde la Primera Nacional a la máxima categoría del fútbol argentino. Pero también era conocido por su actividad empresarial, ya que era propietario de la joyería Basilea en la ciudad de Santa Fe..

El hecho

El episodio ocurrió alrededor de las 22.20, luego de un choque entre el Toyota Yaris que conducía Bonacci y una motocicleta Motomel Blitz. De acuerdo con el adelanto de la Comisaría 12, el incidente vial no había provocado lesionados.

La información policial señala que luego se produjo un enfrentamiento entre ambos conductores y que el motociclista le aplicó una patada al automovilista, quien se golpeó la cabeza al caer sobre la calzada.

Bonacci fue asistido y trasladado en una ambulancia hacia el Samco, pero murió durante el trayecto. La reconstrucción disponible es preliminar y las circunstancias del altercado forman parte de las actuaciones policiales.