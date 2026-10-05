Traspaso a ASSA: ASTEOM será recibido por el Concejo y pedirá garantías para más de 80 trabajadores

Por Santotomealdía



Representantes de ASTEOM serán recibidos este martes a las 9:30 por el Concejo Municipal, en el marco de la discusión por el traspaso del servicio de agua y cloacas a Aguas Santafesinas (ASSA). El encuentro se producirá después de que el gremio reclamara formalmente ser escuchado antes de que avance el tratamiento del proyecto.

El principal planteo estará relacionado con la situación de los más de 80 trabajadores municipales que actualmente cumplen funciones en agua corriente y en el servicio de tratamiento de líquidos cloacales. ASTEOM pretende que la preservación de los puestos y de las condiciones laborales quede expresamente incorporada al proyecto que deberá volver al recinto.

La semana pasada, el secretario adjunto del gremio, Gabriel Benassi, había explicado en Nova al Día que no buscaban solamente participar de las conversaciones. “Necesitamos que quede refrendado en el proyecto que se vaya a aprobar el cuidado y la preservación de esos puestos de trabajo”, sostuvo.

Hasta ese momento, ASTEOM había mantenido conversaciones con funcionarios del Ejecutivo y con algún concejal de la oposición, pero reclamaba una convocatoria institucional del Concejo. Benassi había señalado que la intención del sindicato era ser escuchado directamente y evitar que la posición de los trabajadores quedara asociada a un determinado sector político.

Desde el Ejecutivo, según relató el propio dirigente gremial, les transmitieron que no está prevista una reducción de puestos de trabajo. Sin embargo, ASTEOM busca que las garantías respecto del personal no queden únicamente en manifestaciones verbales y sean contempladas por escrito.

La reunión de este martes se realizará en una semana clave para el proyecto. Entre miércoles y jueves está previsto el trabajo de las comisiones de Hacienda y Gobierno, que tendrán la posibilidad de emitir dictamen y analizar eventuales modificaciones al texto presentado por el Ejecutivo. Independientemente de que exista o no dictamen, la iniciativa volverá al recinto el martes 13 de octubre para su tratamiento.