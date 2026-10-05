Nuevo puente: avanza la transformación de las últimas tres cuadras de avenida 7 de Marzo

Por Santotomealdía



Las últimas tres cuadras de avenida 7 de Marzo comienzan a mostrar una nueva configuración como resultado del avance de las obras correspondientes al acceso al nuevo puente. Sobre la calzada sur ya pueden observarse importantes sectores con el nuevo pavimento de hormigón, mientras continúan las tareas en distintos puntos del tramo que conduce hacia la zona de los puentes.

La transformación de 7 de Marzo es actualmente uno de los principales frentes de trabajo en la cabecera de nuestra ciudad, en paralelo con el avance de la estructura principal sobre el río Salado y las intervenciones que también se ejecutan en el acceso desde Santa Fe.

Los trabajos sobre este sector de la avenida comenzaron el 1 de septiembre, como continuidad de las obras que ya venían desarrollándose en nuestra ciudad y que previamente habían tenido uno de sus principales frentes sobre calle Mitre. Ese mismo día entró en vigencia una nueva configuración de la circulación, necesaria para liberar la calzada sur y permitir el avance de la intervención.

En una primera instancia se realizó la demolición del pavimento existente y posteriormente se avanzó con trabajos sobre el sistema de desagües. Actualmente, la ejecución de la nueva calzada de hormigón permite apreciar con mayor claridad la transformación que tendrá este sector.

El proyecto contempla además la reconfiguración de los carriles de circulación, intervenciones sobre las veredas, equipamiento urbano, iluminación, señalización y semaforización. Una vez completada esta etapa sobre la calzada sur, los trabajos deberán continuar sobre el otro sector de la avenida.

Todo esto ocurre mientras la obra integral del nuevo puente ingresa en un período decisivo. Quedan poco más de cinco meses para que se cumpla el plazo de 24 meses establecido para su ejecución, con distintos frentes activos simultáneamente sobre el puente y sus accesos.