Una multitud se sumó a “Santoto se viste de rosa” para concientizar sobre el cáncer de mama

Por Santotomealdía

Una multitud participó este domingo de la tercera edición de “Santoto se viste de rosa”, la caminata organizada por TeMA Diagnóstico por Imágenes y Sanatorio SM para concientizar sobre la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. La convocatoria volvió a teñir de rosa las calles de nuestra ciudad, con una extensa columna de participantes que llegó a ocupar varias cuadras.

La caminata comenzó frente a la sede de TeMA, en 7 de Marzo y Belgrano, y avanzó por las calles de la ciudad rumbo al anfiteatro. La iniciativa impulsada junto a Sanatorio SM reunió a mujeres, hombres y niños, muchos de ellos con remeras, paraguas y globos rosas, conformando una verdadera “marea rosa” a lo largo del recorrido.

La columna avanzó por el centro de la ciudad y pasó frente al edificio de la Municipalidad antes de continuar hacia el anfiteatro. Familias, grupos de amigas y vecinos se sumaron a una propuesta que este año alcanzó su tercera edición y que tuvo nuevamente a la prevención como eje principal.

Entre quienes participaron también hubo personas atravesadas directamente por el cáncer de mama, que acompañaron una jornada destinada a visibilizar la importancia de los controles y de la detección temprana de la enfermedad.

La caminata realizó una de sus paradas frente al edificio de la Municipalidad.

La jornada continuó en el anfiteatro

Tras completar el recorrido, la actividad continuó en el anfiteatro, donde se desplegaron stands institucionales y de emprendedores, además de charlas, música y diferentes propuestas para quienes participaron de la caminata.

La tercera edición de “Santoto se viste de rosa” se desarrolló además en el comienzo de Octubre Rosa, el mes en el que se intensifican las acciones de concientización sobre el cáncer de mama y la importancia de la prevención.

La iniciativa había sido presentada semanas atrás por las instituciones participantes, que convocaron a toda la comunidad a formar parte de una actividad gratuita y abierta a las familias.

Este domingo, esa convocatoria se tradujo en una multitudinaria caminata que se extendió durante varias cuadras, llevando por las calles de la ciudad un mensaje centrado en la prevención, los controles y la detección temprana del cáncer de mama.