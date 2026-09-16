Fondos del IAPOS: los Jubilados Municipales también rechazan el decreto provincial

Por Santotomealdía



La Comisión de Jubilados Municipales de nuestra ciudad se sumó al rechazo al Decreto Provincial 1878/26, que habilitó la transferencia de hasta $57.000 millones correspondientes al Servicio Complementario del IAPOS a recursos de libre disponibilidad. A través de un comunicado, los pasivos municipales adhirieron al pronunciamiento realizado previamente por FESTRAM.

En un duro cuestionamiento a la medida, la Comisión sostuvo que “los pasivos municipales no permitiremos un ‘saqueo’ de fondos que pertenecen a IAPOS” y remarcó que esos recursos, según su posición, pertenecen a los afiliados como resultado de los aportes que realizan mensualmente.

El pronunciamiento está firmado por Osvaldo Cruz, presidente de la Comisión de Jubilados de ASTEOM, y fue difundido este miércoles 16 de septiembre.

“La Obra Social Provincial IAPOS ‘es nuestra’”, señala el encabezado del comunicado, en el que la organización manifiesta su adhesión “ferviente” al planteo realizado por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe.

El posicionamiento de los jubilados se conoce luego de que FESTRAM expresara su “enérgico repudio” al Decreto 1878/26 y reclamara que los recursos provenientes de los aportes de los afiliados sean utilizados para mejorar las prestaciones y reducir los costos que afrontan trabajadores activos, jubilados y pensionados.

Posibles acciones gremiales y legales

Además de expresar su rechazo, los Jubilados Municipales señalaron que participan de las discusiones sobre las medidas que podrían adoptarse frente a la decisión del Gobierno provincial.

“Estamos colaborando y discutiendo en la mesa de FESTRAM las posibles acciones gremiales y legales que pudieran caber en defensa de nuestros derechos como afiliados a dicha Obra Social”, expresaron.

De esta manera, el pronunciamiento de los Jubilados Municipales incorpora una expresión local al rechazo que viene generando el Decreto 1878/26, luego de los cuestionamientos formulados por legisladores provinciales y del planteo realizado por FESTRAM.