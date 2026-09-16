Prevención del suicidio: realizarán una jornada de reflexión, sensibilización y capacitación

La Municipalidad de Santo Tomé realizará el próximo martes 29 de septiembre una jornada de prevención y concientización sobre el suicidio, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. La actividad estará orientada a la reflexión, sensibilización y capacitación sobre salud mental y situaciones de crisis.

La propuesta se desarrollará bajo el título “Hablemos de la prevención del suicidio: salud mental, crisis y cuidado comunitario” y estará a cargo de la Red Argentina de Suicidología, con una convocatoria abierta a toda la comunidad.

Durante la jornada se abordarán herramientas vinculadas con la detección temprana, la escucha y el acompañamiento ante situaciones de crisis. La iniciativa también apunta a fortalecer el trabajo conjunto entre profesionales, equipos de emergencia, rescatistas, referentes de instituciones y distintos actores de la comunidad.

El encuentro se llevará a cabo desde las 9:00 en el Centro Cultural 12 de Septiembre, ubicado en 25 de Mayo 1940. La actividad será gratuita y abierta a toda la comunidad, y se entregarán certificados de participación.

Debido a que los cupos son limitados, se requiere inscripción previa. Para registrarse o solicitar información, las personas interesadas pueden comunicarse por WhatsApp al 342 4490235.

Desde el municipio destacaron la importancia de generar espacios que permitan incorporar herramientas para la prevención y promover redes comunitarias de cuidado y acompañamiento.