Más carreras sprint y un regreso esperado: así será el calendario de la F1 en 2027

La Fórmula 1 ya tiene definido su calendario para 2027, que volverá a contar con 24 Grandes Premios y tendrá como principal novedad el aumento de las carreras sprint, que pasarán a ser diez en la temporada. Entre ellas habrá una especialmente llamativa: Mónaco será sede de una sprint por primera vez.

El campeonato comenzará el 14 de marzo en Bahréin, que recuperará el lugar de apertura que había ocupado hasta 2024. Una semana después será el turno de Arabia Saudita y luego llegará el Gran Premio de Australia, en Melbourne.

Tras las primeras carreras en Oriente, el calendario continuará con Japón y China, antes de trasladarse a Norteamérica para los Grandes Premios de Miami y Canadá.

La temporada europea comenzará el 6 de junio en Mónaco, que además de recibir la competencia tradicional será escenario de una carrera sprint. La elección resulta particular debido a las características del circuito urbano, estrecho y con pocas oportunidades de sobrepaso.

Otra de las novedades será el regreso de Portugal, que volverá a formar parte del calendario después de su última participación en 2021. La Fórmula 1 correrá en el circuito de Algarve, en Portimão, entre el 18 y el 20 de junio.

El tramo final del campeonato tendrá dos carreras sprint consecutivas: Qatar y Abu Dhabi. Las otras pruebas con este formato serán Bahréin, Australia, Japón, Canadá, Gran Bretaña, Mónaco, Italia y Brasil.

Además, los equipos tendrán un calendario de pretemporada más acotado. En 2027 habrá un único test oficial de cuatro días, previsto en Bahréin entre el 24 y el 27 de febrero.

El calendario completo de la Fórmula 1 para 2027 será: