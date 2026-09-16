Una de las principales fundiciones del país recurrió al concurso preventivo

Fundición San Cayetano, una de las principales empresas del sector en el país, inició un concurso preventivo ante la Justicia. La compañía cuenta actualmente con unos 260 empleados y aseguró que, pese al proceso judicial, mantiene su actividad productiva y comercial con normalidad.

La firma comunicó la decisión a sus trabajadores, representantes gremiales, clientes y proveedores y remarcó que no se produjeron ni se producirán despidos como consecuencia del concurso preventivo. También sostuvo que cuenta con una carga de trabajo y un volumen de producción suficientes para afrontar sus gastos operativos.

La empresa, que en otros períodos llegó a tener alrededor de 600 trabajadores, tiene una fuerte orientación exportadora: cerca del 80% de su producción se destina a mercados externos, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Chile y distintos países europeos.

Sus piezas son utilizadas por industrias como la siderurgia, la minería, el sector petrolero, la energía eólica y la industria automotriz, por lo que su actividad está vinculada a diferentes ramas de la producción.

Según explicaron desde la compañía, la situación que derivó en el concurso no responde principalmente a una falta de actividad, sino a dificultades relacionadas con su estructura financiera. Los largos plazos de los procesos productivos, el endeudamiento acumulado y el aumento de las tasas de interés redujeron el margen disponible para afrontar el costo del financiamiento.

El concurso preventivo abre ahora un proceso judicial destinado a reordenar las obligaciones de la empresa y negociar con sus acreedores. El tribunal estableció el 15 de octubre como fecha límite para que los acreedores soliciten la verificación de sus créditos ante la sindicatura.

El cronograma judicial contempla además el 15 de febrero de 2027 para la presentación del informe individual y el 15 de marzo de 2027 para el informe general sobre la situación patrimonial de Fundición San Cayetano.