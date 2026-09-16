Venezuela necesitará hasta US$21.000 millones para afrontar la reconstrucción tras los terremotos

Venezuela necesitará hasta US$21.000 millones para afrontar la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio, según los resultados de la Evaluación de Necesidades Posteriores al Desastre (PDNA), presentada este martes en Caracas.

El estudio estableció que los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron daños y pérdidas por US$14.831 millones en los siete estados alcanzados por el desastre. La cifra de hasta US$21.000 millones contempla un proceso más amplio que la reparación de los daños, ya que incluye también acciones destinadas a reducir vulnerabilidades y fortalecer la capacidad de respuesta ante futuros desastres.

La evaluación fue encabezada por el Gobierno venezolano y elaborada en conjunto con el Sistema de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial, con el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El relevamiento analizó el impacto de los terremotos en viviendas, infraestructura, servicios esenciales y sectores sociales y productivos, además de otros efectos transversales derivados de la emergencia.

Según explicó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los resultados de la evaluación servirán como base para establecer prioridades y elaborar un Marco de Recuperación Resiliente, que deberá determinar las principales intervenciones necesarias y orientar la reconstrucción en las áreas afectadas.

Los terremotos golpearon principalmente el norte de Venezuela, donde se registraron graves daños en viviendas y edificios públicos, además de afectaciones en infraestructura y servicios básicos. Miles de personas quedaron sin hogar como consecuencia del desastre.

La magnitud del impacto también quedó reflejada en las distintas evaluaciones realizadas desde los primeros días posteriores a los sismos. En una primera estimación, el PNUD había calculado en US$6.700 millones los daños físicos directos. Posteriormente, un análisis más amplio permitió incorporar pérdidas y necesidades de recuperación.

El Banco Mundial, por su parte, había estimado en julio unos US$19.600 millones en daños físicos directos, utilizando una metodología diferente. Esta cifra no es directamente comparable con los US$14.831 millones calculados por la PDNA, ya que se trata de evaluaciones con distintos alcances y criterios metodológicos.

El desastre provocó además una elevada cantidad de víctimas. El balance oficial fue aumentando durante las semanas posteriores al terremoto y, a comienzos de agosto, las autoridades venezolanas informaron 6.125 fallecidos. El PNUD había señalado previamente que más de 5.300 personas habían muerto y que cerca de 18.000 personas habían abandonado sus hogares.

Con la presentación de la PDNA, Venezuela busca ahora pasar de la respuesta inmediata a una etapa enfocada en la recuperación, la reconstrucción y la reducción de riesgos. El nuevo cálculo fija así un horizonte de financiamiento que podría alcanzar los US$21.000 millones para reconstruir las zonas afectadas y mejorar su capacidad de enfrentar futuros desastres.