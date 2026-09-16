FESTRAM rechazó el uso de los fondos del IAPOS para libre disponibilidad del Gobierno

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) expresó su rechazo al Decreto Provincial N.º 1878/2026, mediante el cual el Gobierno de Maximiliano Pullaro autorizó la transferencia de hasta $57.000 millones correspondientes al Servicio Complementario del IAPOS a recursos de libre disponibilidad.

A través de un comunicado difundido este miércoles, la organización sindical manifestó su “enérgico repudio” a la medida y cuestionó que los aportes realizados por trabajadores activos, pasivos y pensionados puedan ser destinados a otros fines por parte de la administración provincial.

FESTRAM sostuvo que los recursos que ingresan al IAPOS en concepto de aportes de sus afiliados deben ser “celosamente custodiados y utilizados excluyentemente para mejorar el funcionamiento, costo y atención de todos los servicios” que brinda la obra social.

En ese sentido, la Federación planteó que el incremento de la recaudación debería utilizarse para aliviar los costos que afrontan los afiliados. “Es precisamente en estos momentos, cuando la recaudación supera lo esperado, donde tales fondos deben trasladarse, por ejemplo, a bajar determinados costos que persigan aliviar los flacos bolsillos de todos los trabajadores activos, pasivos, pensionados, entre otros aportantes”, señaló la entidad.

El cuestionamiento de FESTRAM se suma a los planteos realizados en los últimos días por diputados provinciales de distintos espacios, quienes también reclamaron explicaciones al Poder Ejecutivo por el alcance del Decreto 1878/26 y por el destino de los fondos del Servicio Complementario.

Además, la organización sindical volvió a reclamar participación en el directorio del IAPOS, al sostener que la representación de los trabajadores es necesaria para garantizar mecanismos de control sobre los recursos de la obra social.

“Reiteramos nuevamente la necesidad de integrar el directorio por parte de esta Federación, conforme lo establece la normativa vigente a los efectos de garantizar la participación, el control y la transparencia en la administración de los recursos”, expresó FESTRAM.

La entidad consideró que una decisión de esta magnitud no debería adoptarse sin participación de los afiliados. En ese sentido, sostuvo que “decisiones de esta magnitud no pueden tomarse sin la representación genuina de los afiliados en el directorio del instituto”.

Por último, FESTRAM anticipó que solicitará una audiencia urgente con el Directorio del IAPOS para plantear su posición y evaluar los pasos a seguir. Según indicó en el comunicado, la organización sindical analiza además “instrumentar en lo inmediato acciones gremiales y legales” para defender los intereses de sus representados.