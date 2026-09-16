Boca se hizo fuerte en Brasil, empató con San Pablo y está en semifinales de la Sudamericana

Boca Juniors avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 con San Pablo en el estadio Morumbí y hacer valer la ventaja conseguida en la ida. El Xeneize había ganado 1-0 en la Bombonera y cerró la serie de cuartos de final con un 2-1 en el marcador global.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se puso en ventaja en el segundo tiempo gracias a Leandro Lozano, que apareció a los 15 minutos del complemento para aprovechar una buena habilitación de Leonel Flores y definir con un potente zurdazo. El conjunto brasileño buscó la igualdad durante buena parte de la segunda etapa y llegó a marcar a través de Ryan Francisco, pero el tanto fue anulado por posición adelantada tras la intervención del VAR.

San Pablo no bajó los brazos y encontró el empate sobre el cierre. A los 43 minutos del segundo tiempo, Artur ejecutó un tiro libre y Domingos Duarte ganó de cabeza para establecer el 1-1. El resultado le daba vida al conjunto paulista, que necesitaba un segundo gol para llevar la definición a los penales.

Los últimos minutos fueron de sufrimiento para Boca, con San Pablo volcado en ataque y buscando una segunda conquista. El conjunto argentino logró sostener la igualdad y, después de los minutos adicionados, aseguró su clasificación entre los cuatro mejores del certamen.

En el primer tiempo, Boca había mostrado una buena postura en el Morumbí. Se plantó con firmeza en la mitad de la cancha, presionó alto y logró incomodar a un San Pablo obligado a remontar la serie frente a su público. Aunque no consiguió generar demasiadas situaciones claras, el Xeneize tuvo el control durante varios pasajes.

El local tuvo su primera oportunidad importante a los 29 minutos, cuando Gustavo Santana cabeceó por encima del arco defendido por Álvaro Montero. Poco después, a los 37', el arquero colombiano debió intervenir para evitar la caída de su arco tras una buena acción colectiva de San Pablo: su manotazo desvió la pelota y la envió al travesaño.

Boca también tuvo aproximaciones, entre ellas una contra que Miguel Merentiel no pudo aprovechar y un centro peligroso de Leandro Paredes que terminó en las manos de Rafael. Sin embargo, ninguno de los dos equipos logró romper el cero antes del descanso.

Con el empate definitivo, Boca eliminó a San Pablo y se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Vasco da Gama. El conjunto brasileño avanzó tras superar 2-0 en el global a Independiente Santa Fe, luego de haber empatado sin goles en Colombia y ganado 2-0 como local.