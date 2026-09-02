"Ceuta se defiende": masivas protestas en España por la crisis migratoria

Miles de personas se movilizaron este miércoles en distintas ciudades de España y en Bruselas en apoyo a Ceuta, en una jornada de protestas marcada por el reclamo de respuestas ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma.

Las manifestaciones se realizaron cuando se cumple un mes de la llegada masiva de migrantes a la frontera sur europea y coincidieron con los actos oficiales por el Día de Ceuta. Bajo consignas como “Ceuta se defiende”, los participantes reclamaron medidas para afrontar la situación y cuestionaron la falta de una estrategia clara por parte del Gobierno español.

Las movilizaciones se replicaron en las principales ciudades de la península ibérica y también llegaron a Bruselas, donde ciudadanos españoles y residentes ceutíes se concentraron frente al Parlamento Europeo con banderas de España, Ceuta y la Unión Europea. Los manifestantes pidieron una mayor participación de las instituciones comunitarias para reforzar la asistencia a la ciudad y la protección de la frontera exterior del bloque.

En paralelo, el rey Felipe VI expresó su respaldo a Ceuta durante la celebración oficial de su día. El monarca transmitió al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, el apoyo de “toda España” y llamó a preservar la unidad, la convivencia y la cohesión territorial en medio de la situación que atraviesa el enclave.

Un informe que elevó la tensión política

La jornada estuvo además atravesada por la difusión de un informe de 55 páginas elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) y remitido a la Audiencia Nacional. Según el documento, agentes marroquíes habrían tenido participación activa en el cruce por vía marítima de más de 70.000 personas durante los días 30 y 31 de julio.

El contenido del informe generó nuevos cuestionamientos al Gobierno español, que había rechazado previamente la existencia de una participación directa de las autoridades marroquíes en el ingreso masivo de migrantes. La oposición reclamó explicaciones al Ejecutivo, mientras que desde Podemos calificaron el episodio como una “guerra híbrida” y reclamaron la salida del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La situación también derivó en actuaciones judiciales. Un juzgado de Ceuta abrió diligencias para determinar si el delegado del Gobierno pudo haber incurrido en una eventual omisión del deber, luego de que trascendiera que habría recibido alertas previas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Mientras tanto, las autoridades informaron que más de 3.600 migrantes iniciaron el retorno voluntario a Marruecos durante las últimas semanas. Sin embargo, la tensión continúa en las calles, como quedó reflejado en un incidente ocurrido en la playa del Trampolín, donde varias personas fueron detenidas después de una pelea con armas blancas y de agresiones contra agentes que intervinieron para controlar la situación.

Ceuta busca respaldo de la Unión Europea

Ante la continuidad de la crisis, Vivas viajará la próxima semana a Bruselas para reunirse con autoridades de la Unión Europea, entre ellas el comisario de Migración, Magnus Brunner, y la responsable de la cartera del Mediterráneo, Dubravka Šuica.

El objetivo de las reuniones será solicitar apoyo financiero y logístico europeo para afrontar la presión migratoria y reforzar la capacidad de respuesta de Ceuta, mientras continúan los reclamos de distintos sectores de la sociedad española por una solución de largo plazo.