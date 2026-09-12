Los Juegos Suramericanos comenzaron en Rosario con una multitudinaria ceremonia frente al Monumento a la Bandera

Por Santotomealdía



Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 quedaron oficialmente inaugurados este sábado por la noche con una multitudinaria ceremonia realizada frente al Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario. Según las cifras difundidas por el Gobierno provincial, unas 250 mil personas acompañaron el espectáculo, que reunió a las delegaciones de 15 países y combinó música, danza y diferentes representaciones deportivas.

La apertura marcó el comienzo de una competencia que reunirá a más de 4.000 deportistas y que desde este domingo tendrá actividad en Rosario, la ciudad de Santa Fe y Rafaela. La ceremonia contó con la participación de Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín “Rada” Aristarán, entre otros artistas.

La puesta tuvo arreglos musicales originales de Lito Vitale y comenzó con Baglietto junto a una niña llamada Julia. A partir de allí, distintas escenas representaron a los pueblos originarios, la inmigración, el trabajo rural, la ganadería y la industrialización, con el agua y el río Paraná como elementos conductores del relato.

Uno de los momentos centrales se produjo cuando Abel Pintos interpretó el Himno Nacional Argentino, mientras el Monumento a la Bandera permanecía iluminado con los colores celeste y blanco. Posteriormente se realizó el desfile de las delegaciones participantes, con representantes de Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, además de Argentina.

Soledad Pastorutti fue una de las protagonistas de la ceremonia inaugural de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, realizada este sábado en el Monumento Nacional a la Bandera.

La inauguración formal estuvo a cargo del gobernador Maximiliano Pullaro, quien encabezó ese momento junto a la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia y representantes de los excombatientes de Malvinas. “Bienvenidos a la ciudad más linda de nuestro país, a esta ciudad que intentaron poner de rodillas, pero hoy está de pie”, expresó el mandatario.

Pullaro también destacó que la provincia debió esperar cuatro décadas para organizar una competencia de estas características y puso el foco en las obras realizadas para recibirla. “Hoy están las obras, están los estadios y nuestros deportistas tienen la mejor infraestructura para practicar deportes por los próximos años”, sostuvo. Además, definió esas intervenciones como “un legado que va a quedar cuando se apague nuestra antorcha”.

La música volvió a ocupar un lugar central durante el espectáculo. Soledad Pastorutti interpretó “Oración del remanso” durante una representación vinculada a los deportes acuáticos; Valentino Merlo participó de una secuencia dedicada a la natación artística y Luck Ra acompañó una puesta relacionada con las disciplinas de combate.

El tramo final incluyó la representación del Fuego Suramericano y el encendido del pebetero, acompañado por “Inconsciente colectivo”, interpretado por Baglietto junto al elenco. La cumbia santafesina protagonizó el cierre con Cacho Deicas, Rada Aristarán, Valentino Merlo, Luck Ra y Soledad Pastorutti, antes de que los Juegos quedaran formalmente en marcha.