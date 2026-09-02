Tragedia en Nepal: ya son 1.118 los muertos y casi 4.900 las personas desaparecidas

La tragedia provocada por las inundaciones y la avalancha de lodo en Nepal continúa aumentando su saldo de víctimas. A una semana del desastre que devastó el valle del río Trishuli, las autoridades informaron este miércoles que 1.118 personas murieron y otras 4.858 permanecen desaparecidas.

Mientras continúan las tareas de búsqueda y asistencia, más de 10.000 personas ya fueron rescatadas, entre ellas 252 extranjeros. Sin embargo, la magnitud de la emergencia todavía no puede determinarse completamente, debido a que los equipos humanitarios recién están logrando ingresar a algunas de las áreas más castigadas.

La catástrofe comenzó el pasado 26 de agosto en una región montañosa cercana a la frontera con China. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja señaló que recién ahora puede acceder a sectores como el distrito de Rasuwa.

Además, el peligro no terminó. Matt Baden, responsable de operaciones de la organización para la crisis en Nepal, advirtió que los cursos de agua bloqueados mantienen el riesgo de nuevas inundaciones, mientras que la posibilidad de nuevos deslizamientos de tierra continúa siendo “real e inmediata”.

En las operaciones participan más de 20.800 efectivos de seguridad, de acuerdo con la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal.

Una creciente emergencia humanitaria

La ONU advirtió que las necesidades aumentan a medida que los equipos consiguen ingresar a las regiones afectadas. Unas 65.000 personas necesitan asistencia urgente en materia de agua, saneamiento e higiene, mientras que más de 22.000 niños requieren servicios de protección.

Además, unos 2.600 menores de cinco años podrían necesitar tratamiento por malnutrición aguda grave, cerca de 10.500 mujeres embarazadas o lactantes necesitan apoyo nutricional y más de 10.000 niños en edad escolar requieren asistencia psicosocial.

Ante la magnitud de la tragedia, las autoridades comenzaron el domingo a realizar entierros de víctimas cuyos cuerpos todavía no pudieron ser identificados, alegando motivos de salud pública. Antes de cada sepultura se toma una muestra de ADN, con el objetivo de posibilitar posteriormente la identificación y entrega de los restos a sus familias.