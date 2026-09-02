La epidemia de ébola en República Democrática del Congo superó las 3.000 muertes

La epidemia de ébola que afecta a la República Democrática del Congo superó las 3.000 muertes, según el último informe del Instituto Nacional de Salud Pública del país. Hasta el 31 de agosto se contabilizaron 3.007 fallecidos y 6.186 casos confirmados, con una tasa de letalidad del 48,6%.

El brote, declarado el pasado 15 de mayo, continúa activo en seis provincias y ya se convirtió en el segundo más mortífero de la historia. Hasta el momento, 1.409 pacientes lograron recuperarse, mientras que otros 830 permanecen hospitalizados o en aislamiento.

La respuesta sanitaria se desarrolla en 60 zonas sanitarias, con Ituri como epicentro de la epidemia. También permanecen afectadas Tshopo, Bas-Uélé, Haut-Uélé, Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Dificultades para contener el brote

El Instituto Nacional de Salud Pública advirtió sobre distintos obstáculos para frenar la transmisión. Entre ellos mencionó la “operatividad deficiente” de los puntos de control y acceso, condicionada tanto por la inseguridad en el este congoleño como por huelgas de trabajadores que reclaman salarios adeudados.

A esto se suma la saturación de algunos centros de tratamiento y dificultades en determinadas comunidades para realizar pruebas a personas fallecidas o conseguir que pacientes infectados acepten permanecer aislados.

El actual brote es provocado por la cepa Bundibugyo, para la que todavía no existen tratamientos específicos. La Organización Mundial de la Salud trabaja en dos vacunas que iniciaron ensayos de fase 1 en humanos, mientras que las autoridades congoleñas comenzaron una campaña con Ervebo, una vacuna desarrollada originalmente contra otra variante del virus que mostró indicios positivos contra Bundibugyo en animales.

La actual epidemia ya superó en cantidad de víctimas al brote registrado en la misma región entre 2018 y 2020, aunque permanece por debajo de la crisis de África occidental de 2014 a 2016, que dejó alrededor de 11.000 muertos y 28.000 contagios.