El Gobierno vuelve a usar el nombre “Día de la Raza” para el feriado del 12 de octubre

El Gobierno nacional volvió a utilizar la denominación “Día de la Raza” para referirse al feriado del 12 de octubre, en lugar del nombre oficial de “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”. El cambio aparece en el calendario oficial de feriados de 2026 y se suma a la decisión de volver a utilizar la expresión “Día del Niño” para la celebración de agosto.

La denominación había sido modificada en 2010, durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando el 12 de octubre pasó a ser reconocido como “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”. La medida buscó dejar atrás el concepto de “raza” y darle a la fecha una perspectiva vinculada con el reconocimiento de los pueblos originarios y la diversidad cultural.

Si bien el cambio de nombre todavía no fue acompañado por una modificación legislativa formal, la expresión “Día de la Raza” ya figura en el calendario oficial difundido por el Gobierno y también comenzó a aparecer en sus comunicaciones institucionales.

La postura del Ejecutivo ya había quedado expuesta el año pasado, cuando publicó un video para conmemorar el 12 de octubre que generó polémica por su reivindicación de la figura de Cristóbal Colón y por las referencias a los pueblos originarios que habitaban América antes de la llegada de los europeos.

En aquella oportunidad, el Gobierno presentó la llegada de Colón como el inicio de “un proceso de civilización, orden y progreso”, en una mirada que despertó cuestionamientos por parte de distintos sectores.

Cómo figura el feriado en el calendario oficial

A pesar de la denominación utilizada por el Gobierno, la normativa vigente continúa estableciendo que el lunes 12 de octubre es el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”. Por lo tanto, hasta el momento, el cambio aparece en la comunicación oficial pero no implica una modificación de la ley que establece el nombre de la fecha.

El feriado dará lugar además a uno de los fines de semana largos que quedan en 2026, ya que se extenderá del sábado 10 al lunes 12 de octubre.

Después de esa fecha, el calendario nacional contempla el lunes 23 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional; el lunes 7 de diciembre, establecido como día no laborable con fines turísticos; el martes 8 de diciembre, por la Inmaculada Concepción de María; y el viernes 25 de diciembre, por Navidad.

En lo que resta del año, también habrá otros fines de semana largos: del 21 al 23 de noviembre, del 5 al 8 de diciembre y del 25 al 27 de diciembre.