La pista de skate de la ciudad llevará el nombre de Jeremías Monzón

Por Santotomealdía



La pista de skate ubicada en inmediaciones del Balneario Municipal llevará el nombre de Jeremías Monzón, luego de que el Concejo Municipal aprobara este martes el proyecto de ordenanza presentado por los concejales Rodrigo Alvizo, Rosa María Escandell y Rosana Zamora.

La iniciativa busca mantener viva la memoria del adolescente de 15 años en un espacio que formó parte de su vida. Según expresan los fundamentos del proyecto, Jeremías era un apasionado por el deporte y particularmente por el skate, y formaba parte de la comunidad de skaters que utiliza habitualmente la pista municipal como lugar de encuentro y recreación.

El proyecto recuerda además que Jeremías fue asesinado el 18 de diciembre de 2025, un hecho que generó un profundo dolor e impacto en la comunidad de nuestra ciudad. En ese marco, sus autores plantearon la imposición de su nombre al espacio público como una manera de preservar su recuerdo.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que familiares y amigos habían manifestado su deseo de que la pista llevara el nombre de Jeremías, precisamente por la relación que el adolescente mantenía con ese lugar y con la práctica del skate.

Con la aprobación de la ordenanza, el espacio pasará formalmente a denominarse “Pista de Skate Jeremías Monzón”. La norma también solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que avance con la señalética y cartelería correspondientes, la puesta en valor del lugar y la realización de un acto de imposición del nombre.

Para esa instancia, la ordenanza contempla la participación de familiares, amigos y miembros de la comunidad skater de la ciudad, vinculando el homenaje con quienes compartieron con Jeremías ese espacio de encuentro y recreación.

Finalmente, la norma establece que la denominación “Pista de Skate Jeremías Monzón” deberá incorporarse a la cartografía, los planos y los registros municipales, formalizando de esa manera el nuevo nombre del espacio público.