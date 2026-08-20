Invitan a celebrar el Día del Niño este domingo en el Batallón de Ingenieros

La Municipalidad de Santo Tomé realizará este domingo una jornada especial para celebrar el Día del Niño, con una serie de actividades recreativas, deportivas y educativas que se desarrollarán en el Batallón de Ingenieros N° 1.

El festejo será este domingo 23 de agosto desde las 14 horas, en el predio ubicado en Candioti 4233, y estará destinado a las familias de la ciudad, con propuestas pensadas especialmente para que los más chicos puedan jugar y disfrutar de una tarde diferente.

Durante la jornada habrá pista de obstáculos, puentes de cuerdas, peloteros inflables, tiro al blanco y un mini campamento, además de stands de maquillaje y distintas actividades deportivas.

El encuentro también permitirá conocer parte del trabajo que realizan las fuerzas y organismos que participarán de la propuesta. Habrá exposición de equipos viales del Ejército y de la compañía de buzos, mientras que la Banda Militar del Liceo General Belgrano estará presente durante la jornada.

A las propuestas recreativas se sumarán espacios dedicados a nutrición, educación ambiental, protección animal y promoción y prevención de los derechos de niñas, niños y adolescentes. También participarán la Academia de Guardavidas, Bomberos Voluntarios, Tiro con Arco Santo Tomé, Cha Roga Club y el Instituto de Educación Física J. Pestalozzi.

La celebración contará además con una chocolatada, como parte de la propuesta preparada para las familias que se acerquen al predio.

De esta manera, la Municipalidad invita a los vecinos a participar de una jornada que combinará juegos, actividades al aire libre y diferentes espacios de encuentro para celebrar el Mes del Niño en Santo Tomé.

La actividad será este domingo 23 de agosto, desde las 14, en el Batallón de Ingenieros N° 1, ubicado en Candioti 4233.